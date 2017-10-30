«Спит в холодильнике»: 43-летний Влад Сташевский совсем не изменился

Татьяна Овсиенко показала совместный снимок с кумиром 90-х годов

Татьяна Овсиенко опубликовала в своем инстаграме фото, где запечатлелась вместе с Владом Сташевским, которому словно удалось остановить время. На фото справа — певец в 1997 году. ФОТО Инстаграм Татьяны Овсиенко + ТАСС Яцина Владимир

Влад Сташевский если сейчас и дает концерты, то только на корпоративах и за внушительный гонорар. Звезда 90-х сейчас респектабельный бизнесмен, ответственный налогоплательщик и любящий отец, и свое звездное прошлое вспоминать не очень любит. С одной стороны, оно подарило ему узнаваемость, которую он долго монетизировал в свою пользу, с другой – был и несчастный брак, и рухнувшая карьера, и проблемы с алкоголем. Но все эти трудности никак не отразились не внешности певца, он выглядит также как и 17 лет назад: подтянутый, улыбающийся, в стильно сидящем костюме. На днях Татьяна Овсиенко опубликовала в своем инстаграме фото, где запечатлелась вместе с исполнителем хита «Позови меня в ночи, приду» и тут получила массу ностальгирующих откликов от своих поклонниц. Судя по ним, Сташевского помнят до сих пор и восхищаются его цветущим видом.

«Как будто и не было этих лет. Совсем не изменился Влад. Надеюсь, он счастлив», «Он что спит в холодильнике? Так прекрасно выглядит!», «Когда будет его концерт, с удовольствием бы сходила! Молодость моя!, — написали фолловеры в инстаграме звезды.

Влад Сташевский узнаваем и в 2017 году. ФОТО woman.ru

К слову, недавно бывший тест Сташевского рассказал о причинах его развода с его дочерью Ольгой Алешиной.

«Парень хороший. Добрый, порядочный, со стержнем. Оля никогда не была поклонницей Сташевского. Это Нине (супруга Алешина. – Прим.ред.) его песни нравились. А я же вырос в одном дворе с Юрой Айзеншписом, проводили в Лужниках концерты группы «Кино». Позже он Влада продюсировал. На юбилей жены снял я кораблик, который курсировал по Москва-реке, пригласил Влада. Там с Олей и познакомились», – рассказал Алешин.

Ольга и Влад встречались больше года, прежде чем решили узаконить свои отношения. А вот предложение руки и сердца Сташевский сделал весьма необычно. «Как-то вечером звонок в дверь. На пороге Сташевский с букетом: «Прошу руки вашей дочери!» У меня отвисла челюсть. Первая мысль: «Оля-то знает?!» Ладно, говорю, заходи. Нина провела в гостиную, чайник поставила. А я к дочке в комнату. Влад явился. Руки твоей просит. Ты как?» – «Конечно, согласна…» – поведал миллионер.

Уже через год Ольга родила Владу сына Даниила. Однако семейного счастья у них не сложилось. Через шесть лет пара оформила развод. У Алешина есть свое мнение относительно причины краха семьи. «Слишком уж они разные. Творческие люди вообще устроены иначе, у них совершенно другой ритм. Гастроли, концерты, съемки. Хотя было интересно», – цитирует Владимира Алешина «Спорт-экспресс».

После развода Влад планировал вернуться в шоу-бизнес и даже записал пару новых песен, но уже не было в живых его продюсера Юрия Айзеншписа, да и кумиры на сцене были уже другие: поезд ушел. Сташевский начал прикладываться к бутылке, но его вовремя выручил дядя, предложив заняться перспективным бизнесом – переработкой металлического лома и вторсырьем. И несмотря на весь скепсис самого Влада, у него обнаружилась коммерческая жилка, и вскоре он стал прилично зарабатывать на этом. Изредка Сташевский давал частные выступления на корпоративах. Кстати, его гонорар оценивается в 400 тысяч рублей. Тогда же он познакомился со второй своей женой, которая вскоре стала его директором – Ириной Мигулей, в 2006 году пара сыграла свадьбу. Жених подарил невесте романтическое путешествие в США.