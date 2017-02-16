Способы очистки канализационных ям

Комфортное проживание в частном доме или дачной постройке во многом зависит от того, насколько исправно работает канализационная система. Но не во всех случаях в пригороде есть централизованная сеть таких коммуникаций. Кто-то может позволить себе качественный септик, а кто-то обходится выгребной ямой, по старинке. На самом деле, если в доме проживает небольшая семья, а объём сточных вод не так велик, можно обойтись и таким простым сооружением.

Методы очищения

Безусловно, вызов ассенизаторской техники наиболее желателен в современных условиях. Здесь же на сайте можно заказать качественное проведение работ по очистке сливного резервуара. Профессиональные сотрудники выезжают на место не только для стандартной процедуры очистки, но и для выполнения экстренных работ в сложных ситуациях.

Это проверенный способ и им пользуются наравне с новейшими биосредствами по очистке. А их сейчас выпущено очень много. Такие препараты делают бытовые воды абсолютно безвредными, поскольку полностью расщепляют отходы. Это происходит из-за активных микроорганизмов, вызывающих эффективный биологический распад органики. Переработка проходит быстро, устраняет неприятный запах, а чистая вода может даже использоваться для технических и сельскохозяйственных нужд.

Правда даже такой подход к решению проблемы не отменяет периодической чистки с помощью ассенизатора.

Очищение с помощью специального оборудования

Если позволяют финансы и хочется ограничиться минимальными усилиями, идеальным является вызов специалистов.

Это возможно, если расположение построек на участке позволяет свободный доступ ассенизатору. Поэтому уже в начале строительства жилого помещения стоит продумать место для выгребной ямы. Она должна находится не менее чем в 15-ти метрах от жилья, в том числе на случай вызова очистной техники. Лучше всего располагать её ближе к проходящей улице.

Кроме того, следует учитывать стандартный параметр резервуара – не более 3 метров. Такие условия исходят из-за конкретных размеров шланга, задействованного при выкачивании загрязнений.

Очистка выгребных ям – дело достаточно трудоёмкое, но всегда можно вызвать специалистов, способных оперативно решить проблему.

Биологические препараты

Современные средства по утилизации отходов дают возможность быстро и эффективно очищать сточные воды, и гораздо реже пользоваться ассенизаторами.

Достаточно получить рекомендации профессионала, чтобы приобрести нужное средство, которое в короткие сроки произведёт распад канализационных загрязнений и дезинфицирует содержимое и поверхность сливной ёмкости.

Преимуществом биологически активных средств является безопасность, отсутствие влияния на строительные материалы и пластик, быстрота утилизации – от 2 до 4 часов. Но следуют помнить, что активные бактерии боятся бытовой химии, поэтому на время очищения сливать в яму воды с моющими средствами нельзя.