Сразу после развода с Джони Деппом Эмбер Херд начала встречаться с миллиардером

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 15:45

Сразу после развода с Джони Деппом Эмбер Херд начала встречаться с миллиардером

Сразу после развода с Джони Деппом Эмбер Херд начала встречаться с миллиардером

Новый избранник актрисы — не кто иной, как Илон Маск

Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись 13 января

У актрисы в новом году начался новый этап в жизни. По слухам, ею всерьез увлекся Илон Маск. А она увлеклась им, соответственно.

30-летняя экс-жена Джонни Деппа и 45-летний миллиардер впервые стали появляться вместе летом 2016 года. Маск тогда сказал, что уже несколько лет присматривался к Эмбер, еще когда вместе снимались в фильме «Мачете убивает». Правда тогда они так и не встретились на площадке.

Когда Эмбер разводилась с пиратом Карибского моря, в это же время Илон оформлял развод со свое второй женой британской актрисой Талулой Райли. Он решил, что это совпадение неслучайно. Теперь Эмбер, как незамужняя женщина, может публично появляться с Илоном, не опасаясь кривотолков и сплетен.

Во время рождественских каникул она встречалась с друзьям, которым рассказывала, как сильно увлечена Илоном. «Они уже планируют совместные путешествия. Эмбер как будто бы начинает приходить в себя после развода, — признался один из друзей актрисы. — Это будет удивительная новая страница для обоих». Илон Макс, чье состояние оценивается в 9, 2 фунтов стерлингов, несколько раз пытался поближе познакомиться с актрисой, когда она была еще с Джонни Деппом. Приглашал ее на обеды. При этом он подчеркивал, что не хочет вносить раздор в семейную жизнь Эмбер и Деппа. Молодая актриса ему интересна как личность, как интеллектуальный собеседник. Этим летом их несколько раз заставали вместе, но всякий раз Эмбер и Маск говорили, что они всего лишь друзья.

Напомним, Херд подала на развод с Деппом в минувшем мае. В своем исковом заявлении она написала, что муж поднимал на нее руку. Развод оформили в августе. Теперь Депп обязуется выплатить своей бывшей жене около 7 миллионов долларов в течение 14 месяцев. Эти деньги Херт собирается передать детскому госпиталю в Лос-Анджелесе.

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Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 15:45
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