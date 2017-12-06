Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла копией отца

31-летняя Марта тоже пошла по стопам артиста и занимается музыкой

Рок-музыкант Владимир Кузьмин во время выступления.

Личная жизнь Владимира Кузьмина была очень насыщенной. Певец впервые женился рано, в 19 лет на поэтессе Татьяне Артемьевой. Супруга родила артисту троих детей: двоих дочерей и сына: Елизавету, Степана и Софию. Развелся артист в 1986-м, после 12 лет брака.

В этом же году у музыканта родилась дочь Марта Ирины Мильциной. А еще через год на свет появился младший ребенок от связи с поклонницей Татьяной Муинго — дочь Николь.

В 1990-м Кузьмин снова женился, на этот раз на американской модели Келли Керзон. Затем у Владимира был период внебрачных отношений с актрисой Верой Сотниковой.

Третий брак Кузьмина актуален и сегодня. Модель Екатерина Трофимова замужем за певцом 16 лет, ему 62 года, а ей 35.

Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина Трофимова.

И в 2002 году в жизни народного артиста России случилось самое страшное горе — он потерял ребенка. Его старшую 25-летнюю дочь Елизавету убили. Но этот удар судьбы был не последним. В 2009 году покончил с собой его единственный сын Степан, ему было 26 лет.

Свою младшую внебрачную дочь от темнокожей поклонницы Владимир Кузьмин увидел три года назад. 30-летняя Николь с трудом говорит по-русски, но речь понимает. И считает себя русской, хоть и живет с мамой в США. Артист сразу принял ребенка, они подружились и постоянно на связи.

Весной 2017-го она приезжала в Москву на шоу Андрея Малахова, где ее впервые показали стране. Тогда все дочери Владимира Кузьмина и познакомились.

Старшую Софию кто-то может быть вспомнит по ее попыткам пробиться на эстраду на «Фабрике звезд». Она продолжает петь и работает флористом.

Ну а средняя его дочь Марта Кузьмина, которой в этом году исполнился 31 год, узнала о том, кто ее отец, в детском саду. И только она выросла настоящей копией знаменитого родителя.

Девушка к тому же носит короткую стрижку и предпочитает не пользоваться косметикой, что еще больше подчеркивает отцовские черты.

Сейчас она виджей на музыкальных мероприятиях, корпоративах.