Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла копией отца

mavit
Автор: mavit Декабрь 6, 2017 11:45

Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла копией отца

31-летняя Марта тоже пошла по стопам артиста и занимается музыкой

Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла копией отца

Рок-музыкант Владимир Кузьмин во время выступления.

Личная жизнь Владимира Кузьмина была очень насыщенной. Певец впервые женился рано, в 19 лет на поэтессе Татьяне Артемьевой. Супруга родила артисту троих детей: двоих дочерей и сына: Елизавету, Степана и Софию. Развелся артист в 1986-м, после 12 лет брака.

В этом же году у музыканта родилась дочь Марта Ирины Мильциной. А еще через год на свет появился младший ребенок от связи с поклонницей Татьяной Муинго — дочь Николь.

В 1990-м Кузьмин снова женился, на этот раз на американской модели Келли Керзон. Затем у Владимира был период внебрачных отношений с актрисой Верой Сотниковой.

Третий брак Кузьмина актуален и сегодня. Модель Екатерина Трофимова замужем за певцом 16 лет, ему 62 года, а ей 35.

Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла копией отца

Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина Трофимова.

И в 2002 году в жизни народного артиста России случилось самое страшное горе — он потерял ребенка. Его старшую 25-летнюю дочь Елизавету убили. Но этот удар судьбы был не последним. В 2009 году покончил с собой его единственный сын Степан, ему было 26 лет.

Свою младшую внебрачную дочь от темнокожей поклонницы Владимир Кузьмин увидел три года назад. 30-летняя Николь с трудом говорит по-русски, но речь понимает. И считает себя русской, хоть и живет с мамой в США. Артист сразу принял ребенка, они подружились и постоянно на связи.

Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла копией отца

Весной 2017-го она приезжала в Москву на шоу Андрея Малахова, где ее впервые показали стране. Тогда все дочери Владимира Кузьмина и познакомились.

Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла копией отца

Старшую Софию кто-то может быть вспомнит по ее попыткам пробиться на эстраду на «Фабрике звезд». Она продолжает петь и работает флористом.

Ну а средняя его дочь Марта Кузьмина, которой в этом году исполнился 31 год, узнала о том, кто ее отец, в детском саду. И только она выросла настоящей копией знаменитого родителя.

Девушка к тому же носит короткую стрижку и предпочитает не пользоваться косметикой, что еще больше подчеркивает отцовские черты.

Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла копией отца

Сейчас она виджей на музыкальных мероприятиях, корпоративах.

Средняя дочь Владимира Кузьмина выросла копией отца

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mavit
Автор: mavit Декабрь 6, 2017 11:45
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