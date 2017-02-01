Станислав Садальский: Мама Ксении Собчак призналась, что любит внука больше, чем собственную дочь

Воспитывать сына телеведущей помогают близкие и няня

Ксения охотно выкладывает фото из детской, а вот лица малыша не показывает.

Недавно первенцу Ксении Собчак Платону исполнилось два месяца. Мини-праздник телеведущая отметила в семейном кругу, в своем загородном доме, куда переехала после рождения сына.

— Никаких громких торжеств устраивать не стали. Мы ждем, когда Платоша подрастет и сможет с нами чокнуться шампанским (смеется), — поделилась с «КП» мама Ксении Собчак Людмила Нарусова.

По словам Людмилы Борисовны, она и дипломированная няня помогают Ксении приглядывать за малышом. Но «фрекен Бок» приходит не каждый день. Большую часть времени с ребенком проводит именно Ксения.

Людмила Нарусова рассказала «КП», что уже узнает во внуке черты своих родственников:

Купание ребенка Людмила Нарусова взяла на себя.Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Он в таком возрасте, когда ребенок очень быстро меняется. От меня в нем пока ничего нет. Платон многое взял от своего дедушки, Эммануила Гедеоновича Виторгана. В общем, внук растет, радует нас и своих родителей.

— Людмила Борисовна показала мне фотографию Платона, — сказал друг Людмилы Нарусовой, актер Станислав Садальский. — Сложно сказать, на кого он похож. Еще слишком мал. Но Людмила призналась мне: «Платон — это счастье в моей жизни! Наконец-то я стала бабушкой. Никогда не думала, что буду любить внука больше Ксении». Рассказала, что купание ребенка она взяла на себя. Мол, когда Ксения устает, она сразу бежит к ним — помогать с внуком.

ВЕРИШЬ — НЕ ВЕРИШЬ

«Из Платона может получиться неплохой программист»

— Платон — сильное имя, — убежден специалист по именам Борис Хигир. — В переводе с греческого Платон означает «широкоплечий».

Скорее всего, мальчик будет крупным, статным. К нему надо обращаться, называя его полным именем — Платон, а не ласкательными — Платончик или Платоша. Тогда ребенок будет воспитанным, а не избалованным. В нем надо с самого детства развивать способности, направляя его к выбору профессии, и тогда из ребенка может получиться, к примеру, неплохой программист. Мальчик будет очень близок со своим отцом.

Родным надо иметь в виду, что на Платона нельзя кричать. Мальчику с таким именем надо все объяснять в спокойном тоне, тогда он будет прислушиваться к старшим.