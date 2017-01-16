Старики-разбойники: Ким Кардашьян в парижском отеле ограбили пенсионеры

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 22:45

Старики-разбойники: Ким Кардашьян в парижском отеле ограбили пенсионеры

Старики-разбойники: Ким Кардашьян в парижском отеле ограбили пенсионеры

В состав шайки вошли ветераны преступного мира

Красавицу связали и потребовали рассказать, где она прячет ценности. Звезда настолько испугалась, что ее могут изнасиловать и убить, что тут же отдала все что было ценного

Ограбление Ким Кардашьян в Париже в октября прошлого года уже можно было считать нераскрытым, ведь казалось, что полиция отчаялась уже напасть на след преступников. Однако, спустя три месяца задержали сначала одного из участников банды, а следом накрыли и всю шайку. И тут выяснилось, что оказалось дерзкий налет на отель в котором остановилась звезда реалити-шоу совершили старики-разбойники. Самому младшему из бандитов, например, было 54 года.

По данным телеканала LCI, организатором налета стал 60-летний Аомар Аит Хедаш — беглый рецидивист, известный по кличке Омар Старый. Он перебивавшийся в Париже случайными заработками, узнал о визите американской мультимиллионерши от одного из столичных барменов и решил, что это прекрасный способ быстро разжиться деньгами.

В итоге на дело он позвал друзей: 61-летний Дидье Дюбрек по кличке Голубые глаза, 63-летний Юнис Аббас и 72-летний Пьер Буианер согласились вместе с ним совершить налет. Самым младшим из преступной группы оказался 54-летний Франсуа Делапорт. Плюс в ограблении участвовал сын Омара Старого, но ему была доверена лишь роль водителя.

По мнению экспертов, опыт не помог преступникам. В частности, адвокат главаря Жан-Ив Льенар назвал ограбление «чистой любительщиной». Именно его подзащитный оставил на месте преступления свое ДНК, благодаря чему полиция уже через несколько дней установила за ним наблюдение.

Напомним, на Ким Кардашьян напали 3 октября прошлого года в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. Красавицу связали и потребовали рассказать, где она прячет ценности. Звезда настолько испугалась, что ее могут изнасиловать и убить, что тут же отдала все что было ценного. В итоге добычей грабителей стала шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также преступники унесли два мобильных телефона.

В налете участвовали пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявила, что звезда не пострадала, но находилась в сильном шоке.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 22:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии