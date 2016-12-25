Старший сын Анджелины Джоли угрожает Брэду Питту видеокомпроматом

15-летний Мэддокс собирается опубликовать сделанные им записи

Мэддокс неоднократно снимал ссоры между отцом и матерью на телефон.

Хотя органы опеки Лос-Анджелеса и ФБР не нашли никакого криминала в ссоре Брэда Питта с 15-летним Мэддоксом, старший сын Анджелины Джоли так не считает. Первенец актрисы утверждает, что у него есть видеокомпромат на отца, который он снимал последние несколько месяцев. Мэддокс собирается опубликовать порочащие Питта ролики и тем самым поставить точку в затянувшемся судебном разбирательстве об опеке. Как сообщают источники, мальчик уверен: после того, как компромат увидит свет, опеку непременно передадут Анджелине.

— Мэддокс никогда не выпускает телефон из рук, постоянно что-то снимает, — рассказали источники издания Hollywood Life. — В прошлом году, например он тайно снял несколько ссор Анджелины и Брэда, во время которых Брэд действительно терял над собой контроль. Мэддокс очень близок с матерью, у них невероятная связь — он всегда на ее стороне, так что эти его записи могут уничтожить Брэда.

По словам инсайдеров, Мэддокс уже не раз порывался опубликовать компромат на отца, но Анджелина пока удерживает сына от необдуманных поступков. Актриса надеется получить единоличную опеку над детьми через суд. Однако, если понадобится, видео все-таки будет пущено в ход.

Мэддокс собирается опубликовать компромат на отца и поставить точку в судебной баталии об опеке.Фото: EAST NEWS

Недавно Питт отметил 53-летие – даже в его день рождения Анджелина не разрешила артисту увидеться с детьми. Брэд провел этот день в компании старых друзей. По словам окружения актера, все ограничилось скромной домашней вечеринкой.

— Он совершенно не был заинтересован в том, чтобы праздновать, выходить куда-то из дома и устраивать вечеринку в ресторане. Брэд просто отметил день рождения со старыми друзьями, — уверяет Hollywood Life. – Все, на чем он сконцентрирован сейчас – это работа над собой и на восстановление отношений со своими детьми.

Напомним, с Брэда Питта официально сняли все обвинения в домашнем насилии. Расследование началось после анонимного звонка свидетеля, сообщившего полиции о ссоре Питта со старшим сыном, 15-летним Мэддоксом. После этого инцидента Анджелина Джоли 19 сентября этого года подала на развод.

Сейчас Анджелина и Брэд ведут судебную баталию за право опеки над детьми. Ради свиданий с ними актер согласился как минимум раз в неделю проходить тест на наличие следов алкоголя и наркотиков в организме. Анализы Питт должен сдавать не менее четырех раз в месяц, причем он должен быть готов к тесту в любой момент. Анджелина Джоли по-прежнему сохраняет за собой право единоличной опеки над детьми. Брэд сможет видеться с ними в строго оговоренные часы. Это так называемые «терапевтические свидания»: где, как и когда будут проходить встречи, решает психолог. Кроме того, Питту, Анджелине и детям прописали целый курс. Брэд обязан посещать психолога как минимум раз в неделю.