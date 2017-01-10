Стас Пьеха попал в аварию на Бали

Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 18:45

Стас Пьеха попал в аварию на Бали

Стас Пьеха попал в аварию на Бали

Вместо отдыха в райском месте певец оказался в госпитале

Теперь артист волнуется, «вдруг миазмы индонезийские в кровь мою северную проберутся»

Вслед за многими другими звездами Стас Пьеха решил новогодние каникулы провести на Бали. Певец хотел заняться серфингом и отдохнуть перед началом работы, однако, чуть ли не в первый день отпуска оказался в госпитале.

«С пацанами решили сняться с городской местности, на красоты полюбоваться да напряжение снять. Рванули на «табуретках» (спортивный байк. – Прим. ред.) по трассе. Взяли шлем и окуляры дауншифтерские, и по газам. На трассе толпа «чаек» жужжащих и истерично сигналящих скопилась. Беру разгон. Балийский истребитель на взлете меня снял. Ушел с радаров и дрифтовал немного на правом боку. Нога, колено… Посигналил на прощанье и сдулся. Весь день на травме, в пути», — рассказал сам певец о происшествии.

Теперь артист волнуется, «вдруг миазмы индонезийские в кровь мою северную проберутся». Но друзья не бросили Стаса в беде и нашли контакты больницы. «Парни вразумили, дали адрес госпиталя, приехали и давай лечиться. От столбняка шлепнули, таблеток дали, ушиб да порезы обработали, замотали и упакованного на волю отпустили. Мутило-крутило… Проснулся как после пива с димедролом», – рассказал он о первом дня неудачного отдыха.

Напомним, Бали стал одним из самых популярных направлений среди звезд. После Нового года сюда прилетела Анна Семенович, однако она шумным вечеринкам у бассейна предпочитает уединенный отдых с чтением книг. Туда же, к слову, улетела на днях Аглая Тарасова. Актриса решила исполнить давнюю мечту и научиться серфингу. Кроме того, вместе с возлюбленным здесь купается загорает Светлана Ходченкова. Большой компанией прилетели сюда и Андрей Григорьев- Аполлонов с женой и друзьями.

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Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 18:45
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