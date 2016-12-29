Стоцкая перестала скрывать свою беременность
Певица посетила с сыном премьеру шоу «Волшебное созвездие Disney» [фото]
Анастасия пришла на спектакль со своим сыном Александром
Звезды со своими наследниками не могли пропустить премьеру детского шоу «Волшебное созвездие Disney» в ДС «Лужники». Театрализованное концертное шоу на основе главных песенных хитов из самых известных мюзиклов и анимационных фильмов Disney в сопровождении большого эстрадно-симфонического оркестра впервые поставлено в России.
— Я была удивлена, что мой сын знает имена всех диснеевских героев, имена всех принцесс, — призналась актриса Ольга Кабо. — Я, конечно, пытаюсь соответствовать, но он гораздо более просвещен в этом отношении. Нам с сыном очень понравилась Белль из «Красавицы и чудовища».
Ольга Кабо с сыномФото: Мила СТРИЖ
Приехала на премьеру и певица Анастасия Стоцкая. Слухи о беременности «рыжей бестии» ходят давно, но певица их пока не комментирует.
Ну, а сейчас уже и комментарии излишни. Округлившийся животик артистки уже не скрыть под объемными нарядами.
Анастасия пришла на спектакль со своим сыном Александром. Судя по всему, шоу певице понравилось.
— Прекрасный оркестр, замечательные артисты, все очень красиво, — сказала после премьеры Стоцкая. — Детям нравится, и это для меня самое главное.
Округлившийся животик Стоцкой уже не скрыть под объемными нарядами.Фото: Мила СТРИЖ
Стоцкая готовится к родам
Интересное положение певицы поклонники заметили во время её концерта в Кремлёвском дворце. Анастасия, чьи формы заметно округлились, пыталась скрыть животик за складками свободного платья. Однако от папарацци, увы, ничего не скроешь (подробности)
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