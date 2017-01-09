Стратегии Форекс: применить известную или создать собственную?

Для того чтобы стать опытным трейдером и научиться получать регулярный доход, необходимо изучить различные стратегии Форекс, а с опытом постепенно создать свою и следовать ей всегда, вне зависимости от конъюнктуры на рынке.

Вероятность как фактор трейдинга

Валютный рынок оперирует вероятностной оценкой будущих событий. Прогноз может быть ошибочным: цена валютных пар не стоит на месте, и зачастую ее движение не поддается никаким законам логики. Для того чтобы прогнозирование стало наиболее вероятным и прогнозируемые события происходили чаще, необходимо опираться на достоверные и проанализированные предположения. Зачастую эти предположения и гипотезы ложатся в основу построения торговой стратегии.

Актуальность стратегии торговли

Зачем вообще нужны стратегии Форекс? Не имея четкой схемы торговли, трейдер не имеет опоры своим действиям, а, значит, велика вероятность убытков.

Только найдя определенные закономерности в движении цен, правильно проанализировав ситуацию и применяя личную стратегию торговли, можно добиться успеха в трейдинге. Можно не открывать новых позиций в течение многих дней, несмотря на заманчивость тренда и складывающихся факторов, но, придерживаясь стратегии, открыть всего лишь один ордер, который принесет прибыль превосходящую упущенные возможности.

Если же стратегия уже сформирована и оформлена в четкую идею, крайне важно протестировать ее на разных валютных парах. Надо понять, насколько высока вероятность успешного завершения сделок. Все актуальные сратегии форекс 2017 можно найти на tradelikeapro.ru

Закономерности на валютном рынке

Проще всего найти стратегию, уже опробованную кем-то до этого, или воспользоваться ее многочисленными генераторами. Но тут важно помнить, что эти схемы были созданы для индивидуальных условий, и они не могут подойти всем и каждому.

Лучше всего заняться поиском закономерностей на Форекс. Такой поиск является непростым занятием, требующим внимания, терпения, знаний и выдержки. Можно провести не одни сутки и даже не один месяц в поисках каких-либо закономерностей, но такой труд окупится сполна.

Найдя закономерность в движении цен и выдвинув гипотезу о том, что подобная закономерность может повторяться, трейдер создает на ее основе свою стратегию торговли. Перед тем как начать применять ее на практике, необходимо протестировать метод, а также найти опровержение этой гипотезы.

Не бывает истин и не опровержимых гипотез, особенно в торговле на валютном рынке. Но чем меньше существует таких опровержений, тем выше вероятность успешного применения выбранной торговой стратегии.

Успех как итог стратегии

Правильно выбранные стратегии Форекс, строгая дисциплина в ее соблюдении, выверенная аналитическая работа – важный фактор успешной торговли.