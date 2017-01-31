Супруг Ксенофонтовой заявил, что актриса избила его до сотрясения мозга

Александр Рыжих ответил на обвинения экс-возлюбленной в домашнем насилии

Актриса Елена Ксенофонтова

Несколько дней назад звезда сериалов Елена Ксенофонтова рассказала как ее гражданский супруг пытается через суд забрать у нее квартиру и маленькую дочь. И она в отчаянии, так как боится потерять ребенка. А сегодня свою версию семейной драмы рассказал сам экс-возлюбленный актрисы.

Он заявил, что скандалы в их семье начались давно. Они часто ругались.

Но если в нормальной семье на этом все заканчивалось, то у нас нет. Елена в порыве эмоций часто начинала меня бить. При детях – ее старшем сыне Тимофее, нашей маленькой Соне. Я уговаривал хотя бы выйти в другую комнату, поговорить. Долго терпел, пока в какой-то момент не получил сотрясение мозга и не оказался в Институте имени Склифосовского», – поведал мужчина.

Но Рыжих решил лечиться дома, тогда же адвокат предложил гражданской супруге разъехаться. Однажды, вернувшись с работы, Александр обнаружил, что замки на входной двери квартиры стоят новые. От соседей он узнал, что накануне Ксенофонтова собрала вещи, забрала дочь и уехала. На телефонные звонки она не отвечала.

«Мне стало известно, что Елена продала квартиру адвокату Александру Добровинскому, который предоставил ей юристов из своего бюро. Соню после этого «побега» не видел почти три месяца. Две недели ежедневно приходил в садик, музыкальную школу, надеясь застать ее там, но педагоги говорили, что она перестала посещать занятия. В конце концов Елена дала мне встретиться с дочерью. После этого она обратилась в суд, чтобы определить место жительства Софьи и «правила» ее общения с отцом. Я подал встречный иск! Ни в коем случае не собираюсь запрещать матери воспитывать дочь, просто не хочу страдать от непредсказуемого поведения супруги», – цитирует Рыжих Starhit.

Сейчас Александр регулярно видится с дочерью – иногда они гуляют и «урывками» разговаривают. Однако на Новый год, когда мужчина приехал с подарком для Сони, Елена его в дом не пустила. Александру пришлось вручать презент у подъезда. А в начале января Рыжих смог на несколько часов забрать дочь, чтобы та повидалась с бабушкой – его матерью.

Напомним, звезда сериалов опубликовала пост в Instagram, где рассказала, что ее бывший возлюбленный, юрист Александр Рыжих, подал на нее заявление в полицию, обвинив в избиении. Якобы Елена несколько раз нанесла ему удары по голове, после чего сама притворилась жертвой.

«Ровно год (больше 25 заседаний!) я пыталась доказать, что ни в чем не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась. Было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои; рапорт участкового и т.д. Но тщетно», – написала Елена. В конце прошлого года ей вынесли обвинительный приговор, обязав уплатить штраф. Актриса утверждает, что теперь Александр намерен отобрать у нее квартиру и дочь.