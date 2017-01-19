Светлана Ходченкова обиделась на критику ее фигуры в купальнике

Когда поклонники заявили, что звезда близка к анорексии, она стерла комментарии

Надо отметить, что в этом году актриса устроила себе продолжительные каникулы. Она улетела на Бали еще в новогодние праздники и до сих пор проводит время там

Светлана Ходченкова не раз признавалась в интервью, что всегда была худышкой, собственно, и работа моделью в юности обязывала. Очень сильно она поправилась лишь однажды, ради роли в фильме «Благословите женщину», но ту полноту, которую поклонники считают очень женственной, ей вспоминают до сих пор. И кажется, Светлана порядком от таких комментариев устала. Поэтому когда она выложила фото в купальнике со своего отдыха на Бали, подписчики ее инстаграма тут же начали писать, что актриса слишка худа, даже близка к анорексии и ей срочно нужно начать хорошо питаться.

«Вы же так себя совсем доведете!», — прокомментировала снимок особо сердобольные фолловеры. Но звезда «Викинга» вступать с ними в дискуссию не стала, а просто стерла все комментарии, которые ей не понравились. Видимо, они сильно обидели красавицу-актрису. А вот те, где Ходченкову назвали прекрасной и стройной оставила. Впрочем, на ее месте так поступила бы, наверное, любая женщина.

«Светлана, вы бесподобны! Не слушайте злых завистников, далеко не всем удается ТАК выглядеть! а на половину комментаторов без слез не взглянешь, — подбодрили ее поклонники.

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Надо отметить, что в этом году актриса устроила себе продолжительные каникулы. Она улетела на Бали еще в новогодние праздники и до сих пор проводит время там. Говорят, в отпуск роскошная блондинка отправилась вместе с женихом, но его фото она не публикует. Зато недавно показала снимок с «иванушкой» Андреем Григорьевым-Аполлоновым и своими друзьями. И судя по этим фото, развлекаются звезды по полной.