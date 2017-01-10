Светлана Ходченкова отдыхает на Бали в компании известного певца

Индонезийский остров стал одним из самых популярных направлений для новогоднего отдыха звезд

Понятно, что ребят связывает только дружба

Не зря Юлия Топольницкая, закутанная и одетая в шубу в лютый мороз шутливо передала привет всем друзьям, кто сейчас отдыхает на Бали. На индонезийский остров в этом году съехались по-моему все звезды. Ну если не все, то точно многие.

Одной из них стала актриса Светлана Ходченкова, которая отправилась к океану в обществе своего нового возлюбленного. Вот правда, публиковать фотографии с ним девушка не стала, зато в ее инстаграме появился снимок, сделанный в бассейне. На нем Светлана обнимает… Андрея Григорьева-Аполлонова! Впрочем, понятно, что ребят связывает только дружба, ни о каком романе речи быть не может.

Надо отметить, что в этом году, Бали стал одним из самых популярных направлений среди звездФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Иванушка» приехал на каникулы в компании своей любимой супруги Марии и друзей, а уже на курорте пересекся с Ходченковой. Ну а там где встречаются большое количество соотечественников — тут же образуется веселая компания. Вот и звездная тусовка не стала исключением. Днем артисты и их друзья стараются осваивать серфинг, ездить на экскурсии, а вечером веселятся и танцуют в местных барах. Благо, что тут их множество и на любой вкус.

Надо отметить, что в этом году, Бали стал одним из самых популярных направлений среди звезд. После Нового года сюда прилетела Анна Семенович, однако она шумным вечеринкам у бассейна предпочитает уединенный отдых с чтением книг. Туда же, к слову, улетела на днях Аглая Тарасова. Актриса решила исполнить давнюю мечту и научиться серфингу.