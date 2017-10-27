Светлана Лобода: «По улицам я хожу в очках и капюшоне»

На радио «Комсомольская правда — Екатеринбург» (92,3 FM) звезда рассказала об отношениях с Константином Меладзе, о бабушке и о том, почему не фотографируется на улице.

Светлана Лобода даст в Екатеринбурге два концерта.

Концерты этой шикарной блондинки по всей стране идут с пометкой «SOLD OUT», что по-русски означает «Билеты проданы». Но в Екатеринбурге желающих увидеть Лободу вживую оказалось столько, что певице пришлось сделать, аж, два концерта: 26 октября и 4 декабря. И сегодня, перед репетицией, Светлана нашла время, чтобы пообщаться с ведущими радио «КП»- Екатеринбург.

В «ВИА ГРУ» Я ПОПАЛА СОВСЕМ ДЕВОЧКОЙ

— Светлана, о вас столько информации в Интернете. Вы и певица, и дизайнер, и ведущая… Кем приятнее быть?

— В последнее время я сосредоточилась на своем главном предназначении, на том, чем занимаюсь всю жизнь – на профессии артиста. Моя задача: выпускать хорошие песни, давать классные концерты и делать так, чтобы людям в этом мире жилось чуточку легче. Потому что сейчас жизнь непростая у всех.

— Почему решили связать свою жизнь с пением?

— Моя бабушка в прошлом была оперной певицей. Она играла на рояле, пела мне песни разных народов. У нас в доме всегда было много музыки. Бабушка занималась моим образованием, помогала родителям, которые очень много работали. И маленькая девочка Света смотрела на нее, слушала прекрасный голос и понимала, что ей хочется также. В 6 лет мама отдала меня в музыкальную школу по классу «Эстрадный вокал, дирижирование и фортепиано». Мама видела, что мне все время хочется петь. Я часто парадировала своих главных кумиров Аллу Пугачеву и Софию Ротару. Наизусть знала все их песни. Потом я поступила в колледж по классу «Эстрадно-джазовый вокал». Я шла с детства к тому, что я имею сейчас.

В обычной жизни Светлана Лобода предпочитает шпилькам и платьям очки и капюшон.

— Но на сцене вы появились только лет 10-12 назад.

— Изначально я пела в украинском коллективе «Капучино», в котором я проработала три года. После – была «ВИА Гра». Там у меня совсем маленький срок – три месяца. С Константином Меладзе мы обоюдно договорились, что ухожу. И это, наверное, был единичный случай за всю историю группы, когда солистка уходила без скандалов и интриг. Расстались мы по-доброму. И сейчас поддерживаем очень хорошие отношения. Я считаю, так и должно быть, потому что «ВИА Гра» дала мне понимание того, что называется шоу-бизнес. Я же была совсем маленькой девочкой, которая ничего не понимала. А меня сразу погрузили в эту атмосферу. Мы поехали в двухмесячный тур по Азии. Работал каждый день, переезжая из города в город. Вот тогда я поняла, что работа артиста – это адский труд. Это не просто красивое лицо, дорогая одежда и элитные машины, как мы показываем в клипах. Это постоянные переезды, недосып, проблемы со спиной. И это бесконечная история… Как ремонт.

— Имя Светланы Лободы прогремело в 2009 году, когда вы выступали на «Евровидении»…

— Да, тогда меня поддерживала Россия, Украина. Мой номер был достаточно зрелищным. Мы делали акцент на барабаны, акробатику.

— Да вы на церемонии открытия всех перепугали, когда пришли в ссадинах и синяках. Это потом стало понятно, что вы хотели привлечь внимание к социальной акции «Скажи «стоп» насилию в семье».

— Для меня это была не просто акция, которую мы запустили. Эта история была связана с моей близкой подругой. У нее трое детей и муж, который избивал ее на протяжении двух лет. А мы ничего об этом не знали! Он не реализовался в жизни, пил, и становился совершенно невменяемым. Подруга держала это в себе, пока однажды я не увидела ее в синяках и ссадинах. Мне безумно хотелось ей помочь, но я не могла… Поэтому, когда мы поехали на «Евровидение», мы запустили большую акцию. Набрали штат психотерапевтов, завели телефон, по которому звонили женщины, попавшие в такую же ситуацию. И специалисты подсказывали им, как быть, куда обратится.

— Буквально месяц назад нам об этой акции рассказывала Патрисия Каас.

— Мы подключили ее, потому что она значимая фигура в мире музыки. И она с большим удовольствием нас поддержала.

— Мои концерты — это всегда мини-спектакль, — говорит Светлана Лобода.

— Сейчас много говорят о том, что украинская музыка намного круче российской. А российская якобы застряла на мертвой точке. Вы как считаете?

— В свое время на Украине было больше возможности для реализации того, что ты хочешь. На радиостанциях не так жестко ставили рамки: формат ты или не формат. Лично я работаю как с украинскими, так и с русскими авторами песен, аранжировщиками, танцорами. Талантливые люди есть везде! Главное сосредоточить их вокруг себя. Артист один в поле не воин.

— Насколько болезненно вы относитесь к публикациям из разряда: нарастила, увеличила, исправила.

— С юмором. Потому что я смотрю на свои старые записи и понимаю, что раньше выглядела ужасно. С годами я изменилась в лучшую сторону. Умные женщины знают, как убрать недостатки, подчеркнуть достоинства. А на публикации мне вообще все равно. Это часть моей профессии.

— Если бы я не была певицей, я бы стала врачом, — делится Светлана Лобода. Фото: пресс-служба Светланы Лободы

— Вы говорили про ежедневные концерты, но при этом в Интернете мало фото, где вы без макияжа. Когда вы успеваете краситься и следить за собой?

— Со мной всегда ездит косметолог. Она делает мне макияж, прическу. Сама бы я физически не справилась. У меня нет времени ходить по салонам. Я лучше в это время посплю. А в обычной жизни меня спасают очки и капюшон. Вообще я редко хожу по улицам. Последний раз в кинотеатр ходила в Новосибирске смотреть «Аритмию» Бориса Хлебникова. Про этот фильм сейчас так много говорят. Я наделала любимую «кенгурушку», очки, и прекрасно себя чувствовала в темном зале.

— А если люди все-таки узнают и просят сфотографироваться?

— Я объясняю им, что это можно сделать на концерте. Зачем им девочка в капюшоне и в очках? Меня так даже никто не узнает! А после концерта я всегда фотографируюсь со всеми желающими. Потому что это тоже часть моей профессии.

— Если бы вы не были певицей, кем бы работали?

— Я бы делала что-то полезное для людей. Лечила бы людей. Или, может, это было бы творчество – рисовала бы картины. В любом случае, мне бы хотелось приносить людям пользу.

Фото: пресс-служба Светланы Лободы

Я ВСЕГДА ЗНАЛА, ЧТО МОЯ МУЗЫКА «ВЫСТРЕЛИТ»

— Почему перестали выпускать одежду, у вас вроде неплохо получалось?

— Футболки «Fuckin Macho by Svetlana Loboda» очень хорошо продавались. Мы заработали огромное количество денег и даже сняли на них клип «За что?» Помимо того у меня было турагенство. Представляете, как приходилось разрываться. Во всех экстренных ситуациях звонили мне. Я же пыталась помочь со всех сторон. Но невозможно успеть везде. Тем более, когда артист переходит на новый уровень, он должен заниматься только собой. Сейчас я в первую очередь артист. Управление турагенством передала своей подруге.

— У вас хит за хитом выходит…

-Тьфу-тьфу (смеется).

— Но было же время, когда ваши песни не брала ни одна радиостанция.

— Было. Мы приходили, а нам говорили: «Нет». Потому что здесь надо поменять барабаны, тут текст. Я отказывалась, знала, что рано или поздно моя музыка должна выстрелить. И через пару лет время пришло. Пространство открылось. И песни пошли: «Пора домой», «К черту любовь» и контрольный – «Твои глаза». Скоро мы запускаем боевик, не побоюсь этого слова. Потому что это будет очень сильная песня, которая придется по душе многим женщинам.

Светлана Лобода с дочкой Евангелиной Фото: пресс-служба Светланы Лободы

— И как вы понимаете, что песня станет хитом?

— Интуиция и прекрасная команда. Мы же тоннами покупаем песни. А потом их переделываем. Песня «К черту любовь», например, изначально называлась «Голодный и раненый волк» и звучала вовсе не так, как сейчас. Куплет был с одного трека, припев с другого. Это работа саундпродюсера. Главное услышать, как песня должна звучать в конце. У меня была история с альбомом «Н2Lo». Он за месяц трижды стал платиновым. Мы заработали огромное количество денег! Писали его на протяжении 5 лет, а потом я послушала то, что получилось, и поняла, что все эти песни уже не актуальны. Мы выбросили весь репертуар. За четыре месяца я записала 15 новых песен и попали в точку.

— В Екатеринбург приезжает множество исполнителей, но чтобы два концерта за месяц – это что-то новенькое. У вас будет концерт и 26 октября, и 4 декабря. Почему?

— Наверное, потому что очень много желающих (смеется). Я очень люблю выступать в Екатеринбурге. И каждый раз с большим удовольствием приезжаю в ваш город.