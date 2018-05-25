Светлана Лобода родила дочку после романа с солистом Rammstein

Певица и малышка чувствуют себя хорошо. Свою вторую дочь Светлана Лобода родила в одной из клиник Лос-Анджелеса

Светлана Лобода стала мамой во второй раз. ФОТО: Личный архив.

Беременность одной из главных артисток нашей страны была невероятной интригой. То вроде ждёт ребёнка, то вроде нет. Плюс сообщение о том, что счастливым отцом станет Тилль Линдеманн из Rammstein поразило поклонников Светланы. Лобода мало говорила на эту тему, лишь подтвердила слухи на премии «Жара» весной этого года. А через какое-то время уехала в Америку — готовить новый альбом и рожать.

В итоге в клинике Лос-Анджелеса Седарс Синай, где рожают все голливудские звезды, на свет появилась очаровательная девочка. Малышка имеет стандартные параметры: вес — 3 килограмма, рост — 48 см. Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо.

В скором времени Светлана планирует вернуться в Москву — для того, чтобы 8-го июня выступить на премии Муз ТВ.

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Как мы уже сообщали, поклонники подозревают, что «молодым отцом» может оказаться 55-летний Тилль Линдеманн. С ним певица познакомилась на фестивале «Жара» в Баку летом прошлого года. Говорят, что милое, не ни к чему не обязывающее знакомство в вип-зоне переросло в роман.

Напомним, у Светланы растёт дочь Евангелина. Ее певица родила от Андрея Царя, хореографа-постановщика. Девочка ещё несколько недель назад нечаянно раскрыла тайну, что ждёт сестричку, спев про это песенку у мамы в «сторис». Видео быстро удалили, но пол будущего малыша мы уже знали.

35-летняя Светлана Лобода обнажила беременный животик

В начале этого года в кулуарах заговорили о том, что Светлана Лобода ждет второго ребенка. Но артистка отшучивалась и говорила, что любит, когда вокруг нее сплетни. Правда, через некоторое время слухи получили подтверждение — певица действительно оказалась в счастливом положении. Но комментировать тему начала совсем недавно (подробности)

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Неделю назад СМИ сообщили об интересном положении поп-дивы. «Новость» на самом деле в узком кругу шоу-бизнеса обсуждалась уже несколько месяцев. Иногда люди не верили — как же так, где же животик? Они просто не видели Светлану, когда она ждала свою первую дочь, Евочку. До 8-го месяца никто и не подозревал о том, что артистка в положении. Так и сейчас — внешне практически не было заметно, плюс артистка работала, не покладая рук. Поэтому народ сильно оживился, узнав, что 35-летняя артистка ждёт второго ребёнка (подробности)

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