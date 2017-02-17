Светлану Бондарчук осудили за позирование возле мемориала жертвам холокоста

Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 03:45

Светлану Бондарчук осудили за позирование возле мемориала жертвам холокоста

Светлану Бондарчук осудили за позирование возле мемориала жертвам холокоста

Актриса с подругой устроили фотосессию в неподходящем месте

Светлана Бондарчук улетела в Берлин на кинофестиваль

Сейчас в столице Германии проходит кинофестиваль «Берлинале», куда отправились и наши кинематографисты. На премьеру нового фильма Резо Гигинеишвили приехал и светский десант из Москвы. В том числе и Светлана Бондарчук с подругой Надеждой. В свободное от кинопросмотров время девушки сходили на экскурсию. В том числе заглянули и в мемориал жертвам Холокоста, расположенный в центре Берлина, представляющий из себя огромное поле из 2700 серых плит.

И даже в таком месте не обошлось без фото для Инстаграма. Пользователи соцсети резко осудили бывшую супругу Федора Бондарчука: «Мда… А у вечного огня тоже можно же отлично сфотографироваться премило улыбаясь», «Меньше всего этого ожидаешь от Светланы. Всегда считала,что человек с чувством такта, разумная. Зачем это вообще фотографировать», «Гламур головного мозга».

Но у светских львиц нашлись и защитники: «А что плохого в фото? Они не прыгают не танцуют даже не улыбаются почти. Спасибо вам, Светлана, что пришли и что помните о самой страшной катастрофе 20-го века».

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Светлану Бондарчук осудили за позирование возле мемориала жертвам холокоста

Напомним, монумент в Берлине был открыт в 2005 году в память о зверствах Холокста: годы Второй Мировой войны нацисты уничтожили более шести миллионов евреев.

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Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 03:45
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