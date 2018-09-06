Суд поддержал певицу Бузову и взыскал с ресторана в Санкт-Петербурге 232 тысячи рублей за использование ее песен

«Под Звуки Поцелуев» и «Привыкаю» больше не станут включать в суши-баре на проспекте Испытателей

Ольга Бузова и ее продюсеры деньги на ветер не бросают. Фото: Соцсети

Изменить размер текста:AA

Прежде, чем включать хиты певицы Ольги Бузовой в ресторанах, подумайте — а не нарушаете ли вы ее авторские права. Если Ольга и ее продюсеры узнают об этом, спуску никому не дадут.

ВСТРЕТИМСЯ В СУДЕ

Развлекать и кормить клиентов «Под звуки поцелуев» решили в уши-баре «Ямамото» на проспекте Испытателей в Санкт-Петербурге. И вроде бы, все шло по плану. Но… Ночью 16 марта в ресторане побывали представители компании «Арчер Мьюзик Продакшнс», которая продюсирует Бузову-певицу. И услышали песни своей звезды, поставленные здесь без спроса правообладателей.

Обидевшись на ресторан и оскорбившись потерянными деньгами, ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с компании «Гранд Фуд» 232 тысяч рублей — в качестве компенсации за незаконное использование произведений и фонограмм музыкальных произведений.

Продюсеры Бузовой не были голословными. К суду они подошли основательно и предоставили все доказательства: и чек из суши-бара «Ямамото», и компакт-диск с видеозаписью, и заключение специалиста о фонографическом и музыковедческом исследовании видеозаписи.

4 сентября суд состоялся. Но ответчик на заседание не явился. Впрочем, это не помешало рассмотреть дело и без него.

— Суд установил, что истец является правообладателем исключительных авторских и смежных прав на музыкальные произведения «Под Звуки Поцелуев», «Привыкаю». Факт использования ответчиком музыкальных произведений и фонограмм подтверждается материалами дела, — сообщили в суде.

Решение Арбитражного суда — удовлетворить иск полностью. То есть взыскать с «Ямамото» в пользу «Арчер Мьюзик Продакшнс» 232 тысячи рублей компенсации, а также 7640 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение это не окончательное и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

«Мало половин»: Бузова требует от караоке-баров и ресторанов по 116 тысяч рублей за прослушивание одной ее песни

Несмотря на баснословные доходы почти в 4 миллиона долларов, певица Ольга Бузова не упускает возможности заработать на своих песнях лишнюю копеечку. Компания-продюсер артистки Archer Music Production начала судиться с барами, ресторанами и караоке-клубами, где без их ведома включают песни Бузовой (подробности)

1,5 миллиона рублей за концерт, 300 тысяч — за пост в Instagram: «Комсомолка» посчитала деньги Ольги Бузовой

Телеведущая, одна из самых высокооплачиваемых артисток в России Ольга Бузова снова собралась замуж. Приданое у главной невесты страны впечатляющее (подробности)