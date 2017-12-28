Сын Стоцкой все больше напоминает Киркорова

Певица пришла со своим наследником на шоу «Ну, погоди! Поймай звезду»

Сплетники заметили, если раньше сын артистки немного напоминал Филиппа Киркорова, то теперь мальчик стал копией певца

Семейный выход в свет — так можно назвать премьеру детского шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» в Крокусе.

На сцене вместе с мультяшными героями царила актриса Нонна Гришаева. А по красной дорожке дефилировали знаменитости со своими детьми: Маргарита Суханкина, Денис Майданов, Юлия Барановская, Юлия Ромашина, дизайнер Бэлла Потемкина, актер Алексей Гаврилов и многие другие.

— Я тоже буду в один из дней петь в этом шоу, а пока привела сына Сашу послушать Нонну Гришаеву, — объяснила журналистам Анастасия Стоцкая.

Дизайнер Бэлла Потемкина

Сплетники заметили, если раньше сын артистки немного напоминал Филиппа Киркорова, то теперь мальчик стал копией певца.

Сама Анастасия разводит руками, дескать, вы еще моего мужа Сергея не видели: тоже темненький, с выразительными глазами. Мол, такая схожесть Саши и Филиппа — банальное совпадение.

Напомним, в начале нулевых Стоцкая блистала в роли Рокси Харт в мюзикле Киркорова «Чикаго». Король российской поп-сцены как-то увидел юную актрису на сцене театра «Луны» и пропал. Артист пригласил Стоцкую на главную роль в своем мюзикле.

Маргарита Суханкина

Певица тут же стала популярной, появились слухи о ее романе с Киркоровым.

Так совпало, что Филипп в это время переживал развод с Аллой Пугачевой.

Денис Майданов с семьей

Сама Анастасия не скрывает, что была влюблена в Киркорова, но вскоре встретила своего мужа и забыла про романтические чувства к бывшему продюсеру.

— Я была очарована Киркоровым, — рассказывала в интервью «КП» Анастасия Стоцкая.- Филипп может быть милым и в то же время тираном. Он как-то мне признался: «Настя, я — НЛО!» И он в этом прав, потому что людей с невероятной энергетикой, способных гипнотизировать окружающих, кроме него, нет. — Алла не ревновала. Она умный человек. А это все — просто часть шоу-бизнеса. Людям нужны такие истории, где есть перчинка, скандал. У меня просто такой образ сложился — рыжая бестия, которая увела Филиппа из семьи. Но я не уводила!