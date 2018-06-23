Супруг Сати Казановой - о ее связи с казахским олигархом: Важно не что, а как...

После долгого молчания, муж певицы решил прокомментировать слова благоверной

Сати Казанова с мужем на фестивале красок.

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Неужели возможность выиграть в телевизионной программе миллион рублей заставила певицу Сати Казанову пойти на столь откровенное признание, как роман с женатым мужчиной? При том, что сегодня звезда счастливо замужем за итальянским фотографом Стефаном Тиоццо. Однако, же Казанова решила рассказать без прикрас о своем прошлом.

Напомним, что в эфире программы «Секрет на миллион» исполнительница поведала о своём прошлом романе с олигархом, который был очень щедр к ней. Мужчина дарил украшения с бриллиантами, машины, трехкомнатную квартиру в элитном комплексу. Она в ответ на дорогие подарки хотела родить олигарху ребёнка.

«Он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребёнка. Думаю, его супруга догадывалась обо всём происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне», — призналась экс-«фабрикантка» в программе «Секрет на миллион».

Однако, вскоре оказалось, что звезда была не единственной любовницей богатого бизнесмена, и ребенка ему подарила другая женщина. Это стало той точкой, после которой продолжать отношения не имело смысла. После выхода программы в эфир в соцсетях на звезду обрушилась волна критики. В частности, девушку обвинили у в неподобающем поведении для мусульманки. А спустя четыре дня муж Сати -итальянский фотограф Стефано Тиоццо — решил высказаться по этому поводу.

В своем микроблоге он отметил, что ему очень повезло связать себя узами брака с такой популярной личностью, как Сати. И далее фотограф обрушился с критикой на самих хейтеров, обвинив мир шоу-бизнеса во всех грехах.

«Всё это происходит в мире «людей-акул», которые сначала улыбаются вам, а затем бьют в спину. Но, несмотря ни на что, Сати предана ценностям, в которых она выросла. В жизни важно не то, что ты делаешь, а как. Вот почему я так восхищаюсь своей женой!»

В эфире шоу он также рассказал о трепетных чувствах к своей супруге и заявил, что мечтает поскорее стать отцом её ребёнка.

Надо отметить, что два года назад у Сати Казановой был бурный роман с главой «Росводоканала» Александром Шенкманом. Утверждали даже, что Казанова беременна и потому свадьбу сыграют очень скоро. Однако, в итоге под венец пара так и не пошла.

«Готова была к гарему»: Сати Казанова рассказала о романе с женатым миллиардером

В юности звезда сцены была уверена, что мужчины просто обязаны осыпать ее деньгами и делать дорогие подарки за ее красоту. По словам Сати, ее избранник был женат, но она так сильно влюбилась, что долго терпела статус любовницы и даже была готова стать его младшей женой. «Готова была к гарему», — признается артистка сегодня. (подробности)