Сьюзен Сарандон рассказала о своей бисексуальности

Одна из самых сексуальных актрис Голливуда готова встречаться и с представительницами своего пола

Официальное признание в бисексуальности актриса сделала лишь после того, как ей исполнилось 70 лет

Сьюзен Сарандон раскрыла большую тайну. «Да, я открыта,- сообщила одна из наиболее известных американских актрис.- Думаю, можно сказать, что моя сексуальная ориентация не ограничена представителями противоположного пола. Я моногамна в отношениях, поэтому список моих партнеров не так уж и велик».

В 2015 году Сьюзен призналась телеведущей Эллен Дедженерес, пожалуй, самой известной лесбиянке Америки, что сейчас свободна и ищет новую любовь. Уже тогда она намекнула, что ее не сдерживают гендерные границы. О возможности отношений с представительницей своего пола она также говорила в интервью изданию Metro в 2012 году. Однако, если можно так сказать – официальное признание в бисексуальности, сделала лишь сейчас, после того, как ей исполнилось 70 лет, пишет Daily Mail. Кстати, о том, были ли у нее отношения с женщинами, Сьюзен не проронила ни слова.

Сарандон довелось играть женщину, раздвинувшую границы своей сексуальной ориентации в 2011 году. В трагикомедии братьев Дюпласов «Джефф, который живет дома», она сыграла вдову, которая начинает встречаться с женщинами.

Что касается личной жизни, то в прошлом году Сьюзен Сарандон закончила пятилетний роман с Джонатаном Бриклином, который более чем на 30 лет моложе ее. Они познакомились в Чили в 2010 году, через год после того, как Сьюзен рассталась с Тимом Роббинсом. С Роббинсом, который почти на два десятилетия моложе ее, она прожила 23 года и родила ему двух сыновей. У нее есть еще и дочь от более раннего партнера.

Есть у Сьюзен Сарандон и опыт семейной жизни. С 1968 по 1979 годы она была замужем за актером Крисом Сарандоном, которому и обязана фамилией.