Тайная госпитализация Александра Иншакова: «Не волнуйтесь, я уже дома!»

70-летний каскадер не отрицает посещение больницы, но причин случившегося не раскрывает

Актер Александр Иншаков.

Сегодня в новостных каналах полыхнула молния: госпитализирован Александр Иншаков. В тяжелом состоянии. Позже стало известно, что 70-летнего Президента Ассоциации каскадёров России забрали в больницу два дня назад с подозрением на сердечный приступ. Мы, конечно же, заволновались — слова «реанимация», «тяжелое состояние», «операция» и «сам подтвердил» выглядели весьма противоречиво. Конечно же, захотели поговорить с самим Александром Ивановичем, чтобы развеять все слухи.

— Со мной все в порядке, чувствую себя замечательно! Не волнуйтесь!

— А что же с вами случилось?

— Ничего страшного! Я жив-здоров!

— А когда вас выпишут?

— Я уже дома, только что приехал. Ничего не произошло. Кто-то придумал!

— А как же операция? Была?

— Ну, если верить нашим доброжелателям, то сделали, и слава Богу!

Помощница Иншакова, Варвара, заявила чуть позже, что знаменитый каскадер находился на плановом обследовании. В любом случае, что бы там ни случилось, мы желаем Александру Иншакову крепкого здоровья и счастливого Нового года.