Тайная госпитализация Александра Иншакова: «Не волнуйтесь, я уже дома!»
70-летний каскадер не отрицает посещение больницы, но причин случившегося не раскрывает
Актер Александр Иншаков.
Сегодня в новостных каналах полыхнула молния: госпитализирован Александр Иншаков. В тяжелом состоянии. Позже стало известно, что 70-летнего Президента Ассоциации каскадёров России забрали в больницу два дня назад с подозрением на сердечный приступ. Мы, конечно же, заволновались — слова «реанимация», «тяжелое состояние», «операция» и «сам подтвердил» выглядели весьма противоречиво. Конечно же, захотели поговорить с самим Александром Ивановичем, чтобы развеять все слухи.
— Со мной все в порядке, чувствую себя замечательно! Не волнуйтесь!
— А что же с вами случилось?
— Ничего страшного! Я жив-здоров!
— А когда вас выпишут?
— Я уже дома, только что приехал. Ничего не произошло. Кто-то придумал!
— А как же операция? Была?
— Ну, если верить нашим доброжелателям, то сделали, и слава Богу!
Помощница Иншакова, Варвара, заявила чуть позже, что знаменитый каскадер находился на плановом обследовании. В любом случае, что бы там ни случилось, мы желаем Александру Иншакову крепкого здоровья и счастливого Нового года.
Читайте также
- Виды мужских сумок 0
- Родители Жанны Фриске предложили наложить арест на ее счета 0
- Певица Зара и компания Disney выступили в поддержку талантов с ограниченными возможностями 0
- Что из себя представляет зеркало Вулкан Платинум? 0
- Дочь Людмилы Гурченко — своей маме в последнем интервью: Хоть бы весточку подала. Буду надеяться и ждать 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий