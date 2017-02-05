«Так же как все»: Киркоров отоварился в обычном супермаркете

Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2017 11:45

«Так же как все»: Киркоров отоварился в обычном супермаркете

«Так же как все»: Киркоров отоварился в обычном супермаркете

Как выяснилось, артист ходит за продуктами без охраны

Король поп-сцены без сопровождения охраны прогулялся по магазину

Двухметровую звезду в минувшие выходные можно было встретить в одном из подмосковных супермаркетов. Король поп-сцены без сопровождения охраны прогуливался по магазину вместе с семьёй: тётей Мари и детьми.

А ещё говорят, мол, звезды не ездят в метро! Да, возможно, в подземке Филиппа Бедросовича не встретишь, а вот в супермаркет, расположенный неподалёку от дома, артист наведывается почти каждые выходные.

martinkirkorov
«Так же как все»: Киркоров отоварился в обычном супермаркете

На сей раз, судя по фотографии, размещённой в Инстаграме сына артиста Мартина Киркорова, глава семейства решил немного побаловать своих наследников. На фото запечатлен момент, когда Алла-Виктория и Мартин выбирали в магазине игрушки. Между тем, в тележках у детишек артиста уже есть шоколад и печенье.

— В детстве Филипп был любителем сладостей, — в интервью «КП» вспоминал Бедрос Киркоров. — Моя жена Виктория пекла нашему сыну торт «Птичье молоко». А тёща баловала нас «Наполеоном». Внуки пошли в отца. Тоже никогда не отказываются от десерта.

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Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2017 11:45
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