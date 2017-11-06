Татьяна Васильева показала фото с внучкой, пережившей опасный вирус Коксаки
Девочка заболела на отдыхе в Турции
Из-за болезни Мирры семейство долго не могло покинуть чужую страну и вернуться на родину
В конце августа сын Татьяны Васильевой Филипп вместе с супругой и 11-месячной дочкой Миррой улетели отдыхать в Турцию. На второй день отпуска у ребенка поднялась температура, малышка стала слабеть на глазах. Врачи поставили диагноз: вирус Коксаки.
Из-за болезни Мирры семейство долго не могло покинуть чужую страну и вернуться на родину. При этом девочке не могли оказать необходимую медицинскую помощь. Лишь в середине сентября Филипп с Марией и Миррой смогли приехать в Россию и вплотную заняться лечением ребенка. Малышку даже пришлось госпитализировать. Кстати, тогда же актриса рассказала в каких ужасных условиях находятся некоторые московские больницы.
В частности, они попали в инфекционную больницу на Соколиной горе, где малышке начали оказывать помощь только через сутки после госпитализации. Тогда Татьяна Васильева поделилась со своими подписчиками в соцсетях своей бедой, и сотни людей написали народной артистки России слова поддержки. Постепенно ребенок пошел на поправку, на днях актриса опубликовала снимок с румяной и довольной девочкой. Судя по всему, Мирра окончательно оправилась и чувствует себя хорошо.
Бывшая невестка актрисы Татьяны Васильевой: Я спрятала сыновей в Германии, чтобы свекровь их не отобрала
В начале наших с Филиппом отношений он говорил мне, что театр для него — хобби, а основной доход идет от бизнеса. Он приносил домой деньги в конвертах, якобы он куда-то вложился и зарабатывает. Постепенно открылась правда: его бизнес — это мамин карман. Оказалось, она всю жизнь дает ему столько, сколько он просит, любые суммы. (подробности)
Читайте также
- Женский чехол из весенней коллекции 0
- Бумага нам дана не только для скрапбукинга, с помощью нее мы можем купить будущее 0
- Автор петиции Первому каналу: Подавать в суд на Киркорова за оскорбления не вижу смысла 0
- Звезда «Друзей» уехала из Голливуда, чтобы удержать молодого жениха 0
- Оренбуржец привез лидеру группы «Металлика» советский мотоцикл 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий