Татьяна Васильева показала фото с внучкой, пережившей опасный вирус Коксаки

mavit
Автор: mavit Ноябрь 6, 2017 17:45

Татьяна Васильева показала фото с внучкой, пережившей опасный вирус Коксаки

Девочка заболела на отдыхе в Турции

Татьяна Васильева показала фото с внучкой, пережившей опасный вирус Коксаки

Из-за болезни Мирры семейство долго не могло покинуть чужую страну и вернуться на родину

В конце августа сын Татьяны Васильевой Филипп вместе с супругой и 11-месячной дочкой Миррой улетели отдыхать в Турцию. На второй день отпуска у ребенка поднялась температура, малышка стала слабеть на глазах. Врачи поставили диагноз: вирус Коксаки.

Из-за болезни Мирры семейство долго не могло покинуть чужую страну и вернуться на родину. При этом девочке не могли оказать необходимую медицинскую помощь. Лишь в середине сентября Филипп с Марией и Миррой смогли приехать в Россию и вплотную заняться лечением ребенка. Малышку даже пришлось госпитализировать. Кстати, тогда же актриса рассказала в каких ужасных условиях находятся некоторые московские больницы.

В частности, они попали в инфекционную больницу на Соколиной горе, где малышке начали оказывать помощь только через сутки после госпитализации. Тогда Татьяна Васильева поделилась со своими подписчиками в соцсетях своей бедой, и сотни людей написали народной артистки России слова поддержки. Постепенно ребенок пошел на поправку, на днях актриса опубликовала снимок с румяной и довольной девочкой. Судя по всему, Мирра окончательно оправилась и чувствует себя хорошо.

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В начале наших с Филиппом отношений он говорил мне, что театр для него — хобби, а основной доход идет от бизнеса. Он приносил домой деньги в конвертах, якобы он куда-то вложился и зарабатывает. Постепенно открылась правда: его бизнес — это мамин карман. Оказалось, она всю жизнь дает ему столько, сколько он просит, любые суммы. (подробности)

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 6, 2017 17:45
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