Татьяна Буланова о любовнице мужа: «Мне жалко этого человека»

Певица рассказала о своей реакции, когда узнала, что ее супруг изменял ей с другой

Буланова впервые рассказала о том, что у Радимова была любовница — фитнес-тренер Ирина Яковлева (на фото справа). ФОТО Первый Канал + Мила СТРИЖ

Развод Татьяны Булановой с футболистом Владиславом Радимовым после 13 лет брака стал неожиданностью даже для близких звезд. Да, жила пара всегда «громко», несколько раз порывалась разойтись, но каким-то образом все конфликты все же удавалось сгладить. Близкие звездной четы надеялись, что одумаются супруги и в этот раз, но Буланова и Радимов развелись официально.

А на днях звезда 90-х стала героиней программы «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым, где, в частности, речь зашла и недавнем разводе. Певица впервые рассказала о том, какой неприятной неожиданностью для новость, что у Радимова была любовница, фитнес -тренер Ирина Яковлева. Женщина сразу же после развода пары дала большое интервью на ты, где рассказала о своем романе с женатым Радимовым.

«Мне забавно было это смотреть, — сказала Татьяна Буланова. — Я очень хорошо знаю Влада, поэтому понимала, что где-то она говорила правду, а где-то привирала. Развод, во всяком случае, у нас случился не из-за нее. Она себя этим выступлением просто унизила. Мне жалко этого человека. Она сама себе придумала историю. Девушки, не надо связываться с женатыми! Ждите, пока освободятся».

Татьяна Буланова с футболистом Владиславом Радимовым летом 2012 года.Фото: «Экспресс-газета»true_kpru

Как оказалось, Ирина Яковлева давала интервью и Первому каналу, и в «Сегодня вечером» показали запись, где женщина вновь рассказала, как семь лет назад познакомилась с Владиславом Радимовым в одном из кафе Санкт-Петербурга, как потом тепло общалась с его мамой и дочкой от первого брака. И даже продемонстрировала ключи от квартиры родителей Радимовых, которые, якобы, они сами ей дали.

Во время этого рассказа камера несколько раз показывала телезрителям крупным планом лицо Татьяны Булановой. Судя по всему, певица, действительно, не испытывает уже никаких эмоций по поводу любовницы своего бывшего мужа. А вот о том, что возможно ли склеить разрушенный брак, Татьяна заявила, что не исключает такую возможность.

«Возможно, все еще вернется. Не знаю. Может, у нас еще будет свадьба», — подвела итог звезда.

ДОСЛОВНО

Певица — «Комсомольской правде»:

Неверность — не главное, пропала гармония

Мы дозвонились до самой Татьяны Булановой

— Татьяна, неужели это правда?

— Правда. Я уже развелась. Это болезненная тема… Больше всего переживаю за младшего сына. Понимаю, что все это его как-то коснется. Удалила пост о разводе на своей странице в сетях, чтобы не было всяких недоброжелательных комментариев, чтобы сын этого не читал. Написала его — и поняла, что сделала глупость.

— А как ваш младший сын отнесся к разводу?

— Пока мы с ним этого не обсуждали… Берегу его чувства. Обидно, когда семьи рушатся, но бывает так, что расстаться лучше, чем мучить друг друга. У нас пропала гармония, которая была…

— В прошлом году на телевидении выступила со скандальным заявлением питерский фитнес-тренер Ирина Яковлева. Рассказала, что у нее семилетний роман с вашим мужем и что он живет на две семьи!

— Я видела это. Противно было, неприятно. И даже в большей степени за Влада. Это унижение. Девушку эту я увидела первый раз по телевизору. Я с ней не знакома. Не знаю, правда это или нет, — тут уже бог судья. История, наверное, на совести мамы Влада. Девушка ведь рассказала, что она дружит с его мамой. На самом деле мне ее даже немножко жалко…

— Но ведь такое признание — это повод для развода!

— Это не однозначный повод. Развод у нас — это следствие наших внутренних моментов…

— А сам Радимов ничего вам не объяснил по поводу той любовницы?

— Нет, ничего не объяснил.

«Цепляться — унизительно»

— Вы способны простить измену?

— Смотря как ее воспринимать — как предательство или нет… В моем понятии прощение — это когда ты на человека перестаешь злиться. Я не злопамятная. Соответственно да, прощаю. Но какие-то моменты я не забываю. Прощаю, но помню. И уже с таким человеком если и общаюсь, то с оглядкой, не так, как раньше.

— А у вас нет страха, что развод грозит одиночеством?

— Не знаю, пока нет.

— Может, вам и так нормально, и муж вообще никакой не нужен?

— Смотря какой муж. Если муж гадкий, мерзкий, то какой смысл? Если он замечательный, любящий — другое дело. (подробности)