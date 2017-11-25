Технологии выращивания чеснока

О пользе чеснока известно всем. В его головках так много веществ для нормализации работы организма. К тому же, трудно найти лучшее средство профилактики простуды. Потому всякий дачник непременно стремится вырастить это растение на своем участке. Главное, знать, как сделать это правильно.

На сайте https://ranchomoe.ru можно ознакомиться с полезными советами для огородников и садоводов. Но есть несколько общих правил, не зная которых о хорошем урожае не стоит и мечтать:

почва должна быть подготовлена, а значит, земля на участке тщательно вскопана лопатой, убраны все сорняки;

сухая почва грядки должна обязательно поливаться;

не рекомендуется высаживать чеснок в одном и том же месте больше двух раз;

чеснок очень хорошо растет рядом с клубникой, садите его между клубничными рядами.

О технологиях посадки

Все зависит от сорта.

Яровые

их высаживают рано весной, глубина – 5 см, расстояние между зубчиками – 10 см, рядками – 30.

Озимые

сажают их поздней весной, глубина – 10 см, расстояние между зубчиками – 10 см, рядками – 40. Считается, что у них плюсов больше. Они не требуют сохранения посадочного материла, обеспечивают высокую продуктивность (это и луковички с крупными зубцами, и воздушные луковички).

Отличный метод выращивания чеснока с помощью воздушных луковичек

Эти «бульбочки» в качестве посадочного материала в землю попадают дважды:

при посеве ранней весной;

при высадке под зиму, за пару недель до морозов, чтобы чеснок укоренился, но еще не пророс (если прорастет, придется мульчировать почву).

Главные преимущества метода в том, что он позволяет хорошо сэкономить на посадочном материале, кстати, более здоровом, получив, при этом, отличный результат.

В стационарной грядке

Чтобы сформировать саму грядку с бортиками, понадобятся листы волнистого шифера (1750 х 1010), обитые со всех сторон досками. Затем в получившийся прямоугольник в 200 мм высотой насыпают землю. Теперь можно засеивать в углубления луковички. На следующий год здесь вырастут однозубки.

В такой грядке за растением легко ухаживать, обрабатывать его, при необходимости через год поменять землю. Да и разместить ее можно в любом месте дачного участка, и даже на веранде.

Хороших вам урожаев!