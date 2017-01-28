Тиханович всегда первым раскрывал объятия: Друзья вспоминают народного артиста

Александра Григорьевича не стало. Ему было 64 года [видео]

Фото: Instagram atihanovich.

Трагическое известие сообщила в субботу рано утром его дочь Анастасия: — Сегодня ночью не стало моего Папы… – написала она в соцсетях. Последнее время все, кто видел Александра Тихановича, замечали, как он сильно похудел из-за болезни… Впрочем, Александр Григорьевич никогда не жаловался и старался выглядеть бодрым. Нам он запомнится невероятно простым в общении, скромным и харизматичным человеком…

Анатолий Ярмоленко, художественный руководитель ансамбля «Сябры»:

— Трудно говорить какие-то слова в такие моменты – что ни скажешь, все выглядит банально. Мы играли на одном поле, за одну команду, вместе шли по жизни. Сейчас мы встретились с людьми, которые его знали близко, чтобы помянуть. Что сказать о Саше… Артист, которого любили, который профессионально делал свое дело. То, что он болел, в последнее время было очень заметно – но продолжал работать до последнего дня, выступал и приносил зрителям радость.

Мои соболезнования семье – Яде, которая прошла с Сашей бок о бок всю жизнь и дочери Насте.

Алена Спиридович, телеведущая:

— Я думаю все утро о Саше. Знаете, если бы даже не этот грустный повод, ведь об умерших не принято говорить плохо, даже если бы Саша был сейчас с нами, вы бы не нашли человека, который, зная его лично, сказал бы о нем плохо. Его любили все, и было за что. Я много езжу по всему бывшему Союзу, и когда незнакомые люди из артистической среды спрашивают меня: «а вы из Беларуси?», я уже знаю, какое будет продолжение. Они говорят: «Передайте Саше Тихановичу привет!»… Человек прожил яркую и очень красивую жизнь. Наверное, все самое лучшее, что могло с ним произойти, уже произошло. Я уверена, что там, где он сейчас, ему тоже хорошо. В этом суть и справедливость жизни…

Георгий Волчек, артист:

— Я к Саше отношусь как к своему эстрадному отцу. В лихие 90-е я пришел в его театр песни, и вместе мы объехали весь мир благодаря его добрым отношениям со всеми. Он принадлежал еще к советской артистической школе, таких людей уже и не осталось больше – он был певцом, совершенно лишенным звездной болезни. Саша всегда первым раскрывал объятия, даже для незнакомых людей. Некоторых это удивляло и даже шокировало. Я как-то спросил , почему он всех обнимает. Он ответил: так и бог обнимает, все люди божьи. Но ты же их не знаешь, — удивлялся я. А может и знаю, — с улыбкой отвечал Саша. Он был очень верующим человеком, проводил много времени в церкви, знал все молитвы. И бог его берег долгое время.

Мало кто знает, что он очень много делал для благотворительности, но никогда это не афишировал. Он был создателем нашего артистического братства, которое помогает тем, кто в беде. За два года мы с ним объехали все дома инвалидов в Беларуси, и встречали там невероятную отдачу и благодарность.

ВИА «Верасы». Любви прощальный бал. Из фильма-концерта «А также цирк». 1983 г. Солист — Александр Тиханович. Музыка — В. Раинчик, слова — В. Некляев.

Верасы — Белый снег (Завируха).

Александр Тиханович: «Я пришел в «Верасы» из-за Ядвиги!»

— Мне повезло — мне была послана Ядя. Она — моя полная противоположность. Это одновременно и минус и плюс. Но в целом у нас получилось нечто гармоничное.

— Говорят, что ни один мужчина, тем более известный, не сможет удержаться от соблазна посмотреть налево…

— Во-первых, у меня была очень бурная юность: я имел большой опыт и мне уже было все понятно. Конечно, всякое бывало: и девчонки на меня засматривались, и поклонницы атаковали, и искушения были. Но так сложилась судьба, что мы с Ядей были всегда рядом. Куда-то от нее убегать? Ну это все равно все на виду, и завтра бы об этом все знали. Да и зачем мне это надо, если все мои желания и так удовлетворены!

— Знаете, как говорят: не смог удержаться от соблазна! Или черт попутал…

— Меня в чем-то другом попутал. Я — было дело, чего скрывать? — одно время крепко выпивал… А Ядя помогла мне справиться с этой бедой. Всегда была верным товарищем, другом и даже в чем-то ангелом-хранителем: охраняла, оберегала и вечно прощала… (подробнее)