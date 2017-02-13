Тимати будет продавать бургеры в Грозном
Об открытии закусочной знаменитого рэпера попросил Рамзан Кадыров
Фото: Instagram Тимати
Известный российский рэпер и бизнесмен Тимати откроет в Грозном свою закусочную Black Star Burger. Здесь он будет продавать вкусные бургеры с говядиной и курицей. Об этой новости шоумэн сообщил на своей странице в сети Инстаграм.
— Много разговоров ходит об открытии филиалов нашей сети закусочных в различных регионах нашей страны. В ближайшие месяцы мы исключительно заняты строительством новых точек в Москве и филиалы в регионах не рассматривали. Но Рамзан Кадыров попросил. Разве можно сказать НЕТ, посмотрев в эти добрые глаза Рамзана Ахматовича, — заявил Тимати.
Отметим, что ресторан Тимати, пользуется большим спросом у клиентов. В бургерную певца всегда выстраивается очередь. В Чечне новость об открытии ресторана Тимати вызвала у жителей республики восторг.
Ранее известный певец Тимати выложил видео, в котором признался, что не поделился со давним другом Рамзаном Кадыровым бургером. На ролике также присутствует и сам глава ЧР.
kadyrov_95
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