Тимати выложил в Инстаграм видео нетрезвого Лепса

За несколько часов снятый рэпером ролик набрал почти миллион просмотров [видео]

По мнению поклонников, Григорий в момент съемки был пьян. Фото: кадр видео.

В официальном Инстаграме Тимати появился ролик с Григорием Лепсом в главной роли. Судя по всему, рэпер снял приятеля в каком-то баре в теплой компании друзей. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» по просьбе окружающих исполняет акробатический этюд. После слов «Гриша, покажи подъем!» певец начинает отжиматься, стоя на руках на барных табуретах. А потом, заметив, что Тимати снимает его на смартфон, радостно бросается к другу и приветствует в нецензурных выражениях.

По просьбе друзей Лепс выполнил подъем на руках. Фото: кадр видео.

После того, как Тимати выложил видео в свой Инстаграм, ролик за несколько часов набрал почти миллион просмотров, а сам пост рэпера – полторы тысячи комментариев. По единодушному мнению интернет-сообщества, Григорий в момент съемки был пьян. О том, что Лепс был нетрезвым, говорят его неуверенные жесты и характерно измененный голос. «Если честно, то мне неприятно это видеть! Все прекрасно понимают, что он чуть подшафе. Все, как и мы, привыкли видеть его другим», «А что тут такого, вы себя со стороны выпившими видели? Такой же человек, как и все», «Ну это же Григорий Викторович, ему можно все!!!», «Вы уж себя поберегите. Не давайте Елене Малышевой повод для новой передачи», — пишут подписчики блога Тимати в комментариях.

Многие отмечают, что Лепс – прекрасный артист, и может позволить себе расслабится в свободное от работы время. Немало и тех, кто осуждает Тимати за то, что тот выложил эту съемку на всеобщее обозрение и тем самым выставил друга не в лучшем свете.

По словам представителей артиста, Григорий вообще не пьет по медицинским показаниям. Фото: кадр видео.

Это уже не первый случай, когда поклонники обсуждают состояние и поведение Григория Лепса. Месяц назад артист упал на сцене во время концерта в Ростове-на-Дону. Зрители тогда посчитали, что певец был пьян и едва держался на ногах: он не попадал в фонограмму, а потом внезапно свалился во время исполнения песни «Я счастливый». Однако представители артиста настаивали: Григорий в этот день плохо себя чувствовал, у него был скачок давления. Более того, как уверяет команда Лепса, он вообще не пьет по медицинским показаниям. За коллегу вступился и участвовавший в том концерте Николай Басков: «Я стоял рядом, у Гриши просто скакнуло давление!».

Ранее окружение Григория рассказывало, что 54-летний Лепс не пьет уже четыре года – такой зарок он дал на свой юбилей. Обещание артист дал после случая, который едва не стоил ему жизни. Несколько лет назад перед концертом ему стало плохо, у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение.