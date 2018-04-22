Трек Ольги Бузовой и Басты: скандальная телеведущая записала свой первый рэп

Трек Ольги Бузовой и Басты: рэпер уговорил певицу сделать совместную песню [видео]

Ольга Бузова записала свой первый рэп с Бастой. Стоп-кадр из видео канала YouTube ТО «Gazgolder».

Трек Ольги Бузовой и Басты — звучит как шутка, но теперь это правда, которую придется принять поклонникам обоих исполнителей.

Вечером 19 апреля в сети появилась запись второго выпуска передачи «Gazlive» (видео 18+), в которой рэпер Баста берет интервью у звезд шоу-бизнеса. Поклонники Василия Вакуленко сразу отметили, что он приглашает к себе самых хайповых личностей, начал с Дудя, а затем пошли анонсы с Киркоровым, Милоновым и даже с Ольгой Бузовой.

С последней получилось не просто интервью. Скандальная телеведущая, превратившая свой разрыв с футболистом Тарасовым в несколько успешных хитов, записала новую песню и сразу видео к ней. На ролике Ольга читает рэп о своей музыкальной карьере, а Василий набивает бит и подпевает на заднем плане: «Оля Бузова». Композиция получила название «Тоже музыка» и в ней Бузова решила дать ответ всем тем, что считает ее, мягко говоря, посредственной певицей.

Слова в песне следующие:

Прошу, не думайте, что Оля Бузова —

Лишняя нагрузка и обуза вам.

В ее текстах не так много мусора.

Бузова — тоже музыка.

Вам легко меня стегать,

Стебать меня, искать гадости в моих стихах.

Девочка-скандал, мисс книгоиздатель…

Вы знаете, как лучше? Сделайте …датей. (имелось в виду лучше — прим. авт.)

Прячатся враги мои. Вы помните Нагиева?

Он погиб — я кинула его с прогибом, да.

Те, кто ненавидит Олю, — просто грустные лузеры.

Вы далеки от музыки Оли Бузовой.

Второй выпуск «Gazlive» был посвящен Ольге Бузовой. Стоп-кадр из видео канала YouTube ТО «Gazgolder».

Инициатором записи, как выяснилось, стал сам Баста. Предложение засесть в студии он сделал Бузовой прямо во время передачи. Волновался, как будто в первый раз приглашал девушку на свидание. Диалог получился следущий.

— Оля, я уверен, что ты когда-нибудь придешь в рэп. Очень тебя прошу попробовать первый раз под нашим отцовским, чутким контролем. Ты согласна? — спросил Василий в конце программы.

— Так, подожди. То есть, ты сейчас предлагаешь мне…

— Записать свой первый рэп, только обязательно у меня на студии.

— С тобой?

— Ну, естественно, со мной. Я даже написал текст, приготовил бит, там (в студии — прим. авт.) сидит куча людей. Я потерял троих друзей…

— Честно, я никогда не читала рэп. Но я всегда за развитие, я очень жадная до новых впечатлений.

В Instagram поклонники Басты неоднозначно восприняли этот дуэт. Одни были в шоке и стали оставлять комментарии, что Вася опустился до уровня Бузовой. Другие, наоборот, восхитились талантом ростовского рэпера, который «даже с Бузовой смог сделать хит».

GAZLIVE l Ольга Бузова.Фрагмент передачи YouTube / ТО «Gazgolder»

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