Трек Ольги Бузовой и Басты: скандальная телеведущая записала свой первый рэп
Трек Ольги Бузовой и Басты: рэпер уговорил певицу сделать совместную песню [видео]
Ольга Бузова записала свой первый рэп с Бастой. Стоп-кадр из видео канала YouTube ТО «Gazgolder».
Трек Ольги Бузовой и Басты — звучит как шутка, но теперь это правда, которую придется принять поклонникам обоих исполнителей.
Вечером 19 апреля в сети появилась запись второго выпуска передачи «Gazlive» (видео 18+), в которой рэпер Баста берет интервью у звезд шоу-бизнеса. Поклонники Василия Вакуленко сразу отметили, что он приглашает к себе самых хайповых личностей, начал с Дудя, а затем пошли анонсы с Киркоровым, Милоновым и даже с Ольгой Бузовой.
С последней получилось не просто интервью. Скандальная телеведущая, превратившая свой разрыв с футболистом Тарасовым в несколько успешных хитов, записала новую песню и сразу видео к ней. На ролике Ольга читает рэп о своей музыкальной карьере, а Василий набивает бит и подпевает на заднем плане: «Оля Бузова». Композиция получила название «Тоже музыка» и в ней Бузова решила дать ответ всем тем, что считает ее, мягко говоря, посредственной певицей.
Слова в песне следующие:
Прошу, не думайте, что Оля Бузова —
Лишняя нагрузка и обуза вам.
В ее текстах не так много мусора.
Бузова — тоже музыка.
Вам легко меня стегать,
Стебать меня, искать гадости в моих стихах.
Девочка-скандал, мисс книгоиздатель…
Вы знаете, как лучше? Сделайте …датей. (имелось в виду лучше — прим. авт.)
Прячатся враги мои. Вы помните Нагиева?
Он погиб — я кинула его с прогибом, да.
Те, кто ненавидит Олю, — просто грустные лузеры.
Вы далеки от музыки Оли Бузовой.
Второй выпуск «Gazlive» был посвящен Ольге Бузовой. Стоп-кадр из видео канала YouTube ТО «Gazgolder».
Инициатором записи, как выяснилось, стал сам Баста. Предложение засесть в студии он сделал Бузовой прямо во время передачи. Волновался, как будто в первый раз приглашал девушку на свидание. Диалог получился следущий.
— Оля, я уверен, что ты когда-нибудь придешь в рэп. Очень тебя прошу попробовать первый раз под нашим отцовским, чутким контролем. Ты согласна? — спросил Василий в конце программы.
— Так, подожди. То есть, ты сейчас предлагаешь мне…
— Записать свой первый рэп, только обязательно у меня на студии.
— С тобой?
— Ну, естественно, со мной. Я даже написал текст, приготовил бит, там (в студии — прим. авт.) сидит куча людей. Я потерял троих друзей…
— Честно, я никогда не читала рэп. Но я всегда за развитие, я очень жадная до новых впечатлений.
В Instagram поклонники Басты неоднозначно восприняли этот дуэт. Одни были в шоке и стали оставлять комментарии, что Вася опустился до уровня Бузовой. Другие, наоборот, восхитились талантом ростовского рэпера, который «даже с Бузовой смог сделать хит».
GAZLIVE l Ольга Бузова.Фрагмент передачи YouTube / ТО «Gazgolder»
Дура ли Ольга Бузова или только притворяется. Пусть это будет главной загадкой нашей страны
Давайте по-честному: Ольга Бузова многих откровенно раздражает, но от нее просто некуда деться. Вот она поет, собирая полные залы, вот — ведет «Дом-2», отвечает на нападки других артистов, выступает на премии, позирует для «Плейбоя»… Про нее можно прочитать и в либеральных изданиях, и в самых консервативных. Десятки тысяч подписчиков ее страниц в соцсетях жадно следят за каждым ее шагом, не сдерживаясь в эмоциях. И задаваясь вопросом — кто за ней стоит, ведь невозможно поверить, что она сама так быстро и мощно раскрутилась. (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Бузова — Киркорову: Когда меня поддерживают короли, а не какая-то мишура, мне ничего не страшно!
Бузова, во время исполнения своей новой песни «Она не боится», не долго думая, отправилась к Киркорову, устроив с ним зажигательное шоу. Сначала уселась к нему на колени, изобразив страстный танец. А затем и сам Филипп вдохновился и поднял Ольгу на руки, закружив в воздухе. Ольга явно соблазняла Киркорова — уж больно интимно она его обнимала и поглаживала. (подробности)
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий