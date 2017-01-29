Трёхлетняя дочь Пугачевой считает себя королевой

Александр
Автор: Александр Январь 29, 2017 04:46

Трёхлетняя дочь Пугачевой считает себя королевой

Трёхлетняя дочь Пугачевой считает себя королевой

Лиза очень похожа на свою старшую сестру Кристину [видео]

3-летняя дочь Пугачевой считает себя королевой. Лиза очень похожа на свою старшую сестру Кристину

«От Лизаветы я такого не ожидала!» — прокомментировала домашнее видео со своей младшей дочерью Лизой Алла Пугачева.

На трогательном ролике, который появился в Инстаграме Примадонны, Лиза хвастается перед мамой детскими украшениями — бусами, кольцом и короной.

— Я — королева! — объяснила маме 3-летняя Лиза Галкина.

А подписчики Пугачевой отметили, что дочь АБ и Максима Галкина с каждым днём все больше похожа на свою старшую сестру Кристину Орбакайте.

— Лиза похожа на Кристину в детстве! — недавно поделилась с журналистами Алла Пугачева. — Когда я смотрю на своих маленьких детей, забываю сколько мне лет. Как говорится, сцена лечит, а дети молодят.

Напомним: Лизу и ее брата Гарри родила суррогатная мать. Но Алла Пугачева и Максим Галкин являются биологическими родителями двойняшек.

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Александр
Автор: Александр Январь 29, 2017 04:46
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