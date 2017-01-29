Трёхлетняя дочь Пугачевой считает себя королевой
Лиза очень похожа на свою старшую сестру Кристину [видео]
3-летняя дочь Пугачевой считает себя королевой. Лиза очень похожа на свою старшую сестру Кристину
«От Лизаветы я такого не ожидала!» — прокомментировала домашнее видео со своей младшей дочерью Лизой Алла Пугачева.
На трогательном ролике, который появился в Инстаграме Примадонны, Лиза хвастается перед мамой детскими украшениями — бусами, кольцом и короной.
— Я — королева! — объяснила маме 3-летняя Лиза Галкина.
А подписчики Пугачевой отметили, что дочь АБ и Максима Галкина с каждым днём все больше похожа на свою старшую сестру Кристину Орбакайте.
— Лиза похожа на Кристину в детстве! — недавно поделилась с журналистами Алла Пугачева. — Когда я смотрю на своих маленьких детей, забываю сколько мне лет. Как говорится, сцена лечит, а дети молодят.
Напомним: Лизу и ее брата Гарри родила суррогатная мать. Но Алла Пугачева и Максим Галкин являются биологическими родителями двойняшек.
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