Трёхлетняя дочь Пугачевой считает себя королевой

Лиза очень похожа на свою старшую сестру Кристину [видео]

3-летняя дочь Пугачевой считает себя королевой. Лиза очень похожа на свою старшую сестру Кристину

«От Лизаветы я такого не ожидала!» — прокомментировала домашнее видео со своей младшей дочерью Лизой Алла Пугачева.

На трогательном ролике, который появился в Инстаграме Примадонны, Лиза хвастается перед мамой детскими украшениями — бусами, кольцом и короной.

— Я — королева! — объяснила маме 3-летняя Лиза Галкина.

А подписчики Пугачевой отметили, что дочь АБ и Максима Галкина с каждым днём все больше похожа на свою старшую сестру Кристину Орбакайте.

— Лиза похожа на Кристину в детстве! — недавно поделилась с журналистами Алла Пугачева. — Когда я смотрю на своих маленьких детей, забываю сколько мне лет. Как говорится, сцена лечит, а дети молодят.

Напомним: Лизу и ее брата Гарри родила суррогатная мать. Но Алла Пугачева и Максим Галкин являются биологическими родителями двойняшек.