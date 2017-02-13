Церемония «Грэмми»-2017: Беременная Бейонсе впервые показала животик, а Дженнифер Лопес похвасталась декольте до талии

В Лос-Анджелесе вручили одну из самых престижных наград в области музыки [фото]

Бейонсе получила две статуэтки «Грэмми».

В Лос-Анджелесе завершилась 59-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» («Grammy»): золотые статуэтки вручили самым успешным исполнителям мирового шоу-бизнеса. Эта награда является одной из самых престижных в музыке и входит в так называемую четверку больших наград. Главную премию – приз за лучшую песню – получила британка Адель: певицу отметили за ее композицию «Hello”. Она же унесла домой статуэтки за «Лучший альбом года», «Запись года» и «Лучшее сольное поп-исполнение». Всего Адель победила в пяти номинациях и, таким образом, стала абсолютной триумфаторшей премии. Бейонсе, соревновавшаяся с Адель за главный приз, получила “Грэмми» в номинации «Лучшее музыкальное видео».

Всего за вечер Адель вручили пять наград.Фото: REUTERStrue_kpru

Красная дорожка церемонии собрала весь цвет американского шоу-бизнеса. Как и прогнозировалось, на «Грэмми» в этом году не появился один из главных номинантов на «Песню года» Джастин Бибер: еще до церемонии он заявил, что считает «Грэмми» устаревшим и несправедливым конкурсом, так что, мол, чего зря время терять. Но и без него на церемонии яблоку негде было упасть. Знаменитые красавицы, по традиции, соревновались нарядами, стараясь привлечь к себе внимание публики.

Главной светской персоной вечера стала Бейонсе: певица впервые появилась на публике после новости о своей беременности. Артистка ждет двойню и, судя по внушительному животу, который супруга рэпера Jay-Z продемонстрировала на сцене, она уже на седьмом месяце. Бейонсе спела две песни — «Sandcastles» и «Love Drought» из своего последнего альбома «Lemonade», блеснув золотым платьем и впечатляющим головным убором индийской богини. А затем сменила сменила золотой наряд на блестящее красное платье.

Бейонсе вышла на сцену в наряде индийской богини.Фото: REUTERStrue_kpru

Судя по размерам ее живота, певица примерно на седьмом месяце.Фото: REUTERStrue_kpru

После выступления Бейонсе переоделась в красное вечернее платье.Фото: REUTERStrue_kpru

Адель, взявшаяся было худеть, вернулась к своим прежним прекрасным формам. Певица выбрала для церемонии закрытое зеленое платье, не позволив себе никаких вольностей в области декольте.

Адель выбрала закрытое платье в пол.Фото: REUTERStrue_kpru

Зато Дженнифер Лопес себя не сдерживала. Воздушное сиреневое платье 47-летней поп-дивы состояло сплошь из разрезов, обнажающих ее прекрасное тело. Кроме декольте до талии Джей Ло продемонстрировала еще и ошеломительный разрез по самое не хочу, кокетливо выставив крепкую загорелую ножку в серебристой туфельке.

Дженнифер Лопес продемонстрировала эффектное декольте.Фото: REUTERStrue_kpru

Певице ни за что не дашь ее 47 лет.Фото: REUTERStrue_kpru

Дочь покойного Майкла Джексона – 19-летняя Пэрис Джексон – в последнее время активно влилась в светскую жизнь. Девушка подписала выгодный рекламный контракт, став «лицом» модного дома Chanel, появилась на обложке журнала «Rolling Stones», рассказав о своем непростом детстве, и рассталась с бойфрендом. На «Грэмми» она появилась в расшитом бисером открытом платье, явившем окружающим ее татуировки.

Дочь поп-короля Майкла Джексона выросла настоящей красавицей.Фото: REUTERStrue_kpru

Леди Гага, расставшись с женихом, голливудским актером Тэйлором Кинни, вновь вернулась к своему эпатажному стилю. Певица выпорхнула на красную дорожку практически нагишом, едва прикрыв прелести черным жакетом-болеро.

Леди Гага пришла на церемонию почти в чем мать родила.Фото: REUTERStrue_kpru

Зато у Кэти Перри с личной жизнью все в порядке: певица уже второй год встречается с голливудским актером Орландо Блумом. На «Грэмми» Кэти приехала в блестящем платье с юбкой, отделанной перьями.

Кэти Перри сделала ставку на блеск.Фото: REUTERStrue_kpru

Супермодель Хайди Клум, известная своей склонностью к нарядам с глубоким декольте, в этот раз была сама скромность. 43-летняя блондинка, переживающая бурный роман с 30-летним арт-дилером Вито Шнабелем, продемонстрировала длинные ноги. По словам манекенщицы, это любимая часть тела ее бойфренда.

Хайди Клум уверяет: больше всего ее молодой бойфренд обожает ее ноги.Фото: REUTERStrue_kpru

Рианна выбрала необычный комплект, состоящий из короткого топа и пышной юбки. Бюстье мандаринового цвета позволило звезде похвастаться татуировками под грудью, которые она набила несколько лет назад.

Рианна остановилась на необычном двухцветном комплекте.Фото: REUTERStrue_kpru

Как водится, не обошлось без фриков: певец Чарли Дэвидсон прибыл на церемонию в образе золотого болванчика и пугал окружающих, протягивая к ним отливающие металлом руки.

Чарли Дэвидсон: с головы до ног в золоте.Фото: REUTERStrue_kpru

Артист пугал окружающих странным костюмом.Фото: REUTERStrue_kpru

Селин Дион выбрала изумрудный наряд, подчеркнувший ее бюст. Глубиной декольте 48-летняя певица успешно соперничала с Дженнифер Лопес.

48-летняя Селин Дион по-прежнему прекрасна.Фото: REUTERStrue_kpru