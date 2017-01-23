У беременной Полины Гагариной в бикини совсем не видно живота

Поклонники удивились стройности певицы, которая сейчас отдыхает на Мальдивах

Каждый январь Полина Гагарина вместе с семьей улетает на Мальдивы. Не стало исключением и начало этого года. Правда, сейчас певица находится в интересном положении, и поклонники были уверены, что фотографии в купальнике от известной исполнительницы в этот раз ждать не придется. Однако, член жюри «Голоса» все-таки опубликовала снимок в бикини. Правда, немного слукавила, и, видимо, чтобы избежать обсуждения своих округлившихся форм спряталась за тропическим деревом. Звезда проводит время с семьей на Мальдивских островах. Поклонники пристально наблюдают за ней и стараются не упустить момента, когда знаменитость выложит очередную фотографию в купальнике. На одном из последних кадров Гагарина позирует на камеру супругу, спрятавшись за тропическим деревом. Подписчики уверены, что женщина не хочет показывать изменившиеся формы.

Напомним, что ранее Полина Гагарина никак не подчеркивала свое положение и в свете появлялась только в объемных нарядах.

В одном из эфиров музыкальной программы ведущий Дмитрий Нагиев пошутил над широкими нарядами Гагариной и назвал ее «Фрекен Бок». Однако артистка согласилась с таким неоднозначным сравнением. «Если, Дмитрий, под фразой «Фрекен Бок» вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь», – заявила Полина.

А чуть позже в своем инстаграме заявила, что не будет комментировать новости из своей личной жизни, и попросила не задавать ей вопросы и журналистов.

А тем временем, поклонники отметили, что за последнее время их кумир очень похорошела.

«Полина, не прячьте животик. Вы прекрасны!», «Давно подозреваю, что вы в положении. Как только стиль поменялся от обтягивающих костюмов до винтажных платьев», «Нет разницы, показываете вы живот сейчас или нет, главное, что вы беременны. Это самое лучшее счастье для любой женщины», – написали поклонники звезды на ее страничке.