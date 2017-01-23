У беременной Полины Гагариной в бикини совсем не видно живота

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 15:45

У беременной Полины Гагариной в бикини совсем не видно живота

У беременной Полины Гагариной в бикини совсем не видно живота

Поклонники удивились стройности певицы, которая сейчас отдыхает на Мальдивах

Каждый январь Полина Гагарина вместе с семьей улетает на Мальдивы. Не стало исключением и начало этого года. Правда, сейчас певица находится в интересном положении, и поклонники были уверены, что фотографии в купальнике от известной исполнительницы в этот раз ждать не придется. Однако, член жюри «Голоса» все-таки опубликовала снимок в бикини. Правда, немного слукавила, и, видимо, чтобы избежать обсуждения своих округлившихся форм спряталась за тропическим деревом. Звезда проводит время с семьей на Мальдивских островах. Поклонники пристально наблюдают за ней и стараются не упустить момента, когда знаменитость выложит очередную фотографию в купальнике. На одном из последних кадров Гагарина позирует на камеру супругу, спрятавшись за тропическим деревом. Подписчики уверены, что женщина не хочет показывать изменившиеся формы.

Напомним, что ранее Полина Гагарина никак не подчеркивала свое положение и в свете появлялась только в объемных нарядах.

В одном из эфиров музыкальной программы ведущий Дмитрий Нагиев пошутил над широкими нарядами Гагариной и назвал ее «Фрекен Бок». Однако артистка согласилась с таким неоднозначным сравнением. «Если, Дмитрий, под фразой «Фрекен Бок» вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь», – заявила Полина.

А чуть позже в своем инстаграме заявила, что не будет комментировать новости из своей личной жизни, и попросила не задавать ей вопросы и журналистов.

А тем временем, поклонники отметили, что за последнее время их кумир очень похорошела.

«Полина, не прячьте животик. Вы прекрасны!», «Давно подозреваю, что вы в положении. Как только стиль поменялся от обтягивающих костюмов до винтажных платьев», «Нет разницы, показываете вы живот сейчас или нет, главное, что вы беременны. Это самое лучшее счастье для любой женщины», – написали поклонники звезды на ее страничке.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 15:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии