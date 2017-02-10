У внука Олега Янковского роман с дочерью ресторатора Аркадия Новикова
Пара перестала скрывать свои чувства и теперь постоянно появляется вместе на светских мероприятиях
О том, что Иван и Александра закрутили роман заговорили, когда пара вместе посетили церемонию вручения премии «Золотой орел» в январе этого года
Вчера в московском «Гоголь-центре» состоялась премьера фильма Джима Джармуша «Патерсон», куда 26-летний Иван Янковский (внук знаменитого актера Олега Янковскго) пришел вместе со своей новой возлюбленной, дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова – Александрой.
О том, что Иван и Александра закрутили роман заговорили, когда пара вместе посетили церемонию вручения премии «Золотой орел» в январе этого года. Перед выходом на сцену — за наградой за лучшую мужскую роль в фильме «Дама Пик» — он поцеловал свою спутницу.
Как выяснилось, ребята были знакомы давно. Но чувства вспыхнули в конце прошлого года. 25-летняя Александра Новикова, получившаяся образование в Штатах, не так давно запустила свой собственный бизнес в Москве. Александра занимается производством полезных завтраков, которые в том числе можно отведать и в заведениях ее отца. Говорят, бизнес прибыльный, да в и личной жизни у девушке теперь полный порядок.
«My Soul», — подписывает фото с любимой в социальных сетях Иван, что в переводе с английского означает «моя душа». До этих отношений Иван жил гражданским браком с Верой Панфиловой — дочкой Константина Кинчева. Молодые люди познакомились в ГИТИСе — они вместе учились на режиссерском факультете, однако, долго их отношения не продлились.
А Саша два года назад рассталась с сыном Романа Абрамовича Аркадием. Что стало причиной разрыва неизвестно.
Читайте также
- Жена Ивана Краско пожаловалась на поведение мужа 0
- Любовь Толкалина: «Только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить» 0
- Андрей Кончаловский запретил бы продавать поп-корн в кинотеатрах 0
- Самые странные образы новогоднего огонька: Киркоров — снежника, а Лолита в кокошнике 0
- Плющенко вывел на лёд 3-летнего сына, а Винокур впервые показал годовалого внука 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий