Украденные украшения Ким Кардашьян могут достаться исламистам

Журналисты узнали, что бриллианты «всплыли» на черном рынке Бельгии< /h2>

В Париже Ким Кардашьян ограбили, лишив звезду украшений на миллионы евро.

Несмотря на то, что почти всю шайку грабителей, совершивших нападение на Ким Кардашьян в Париже в октябре 2016 года задержали, какова судьба украденных ими украшений до сих пор неизвестна. Правда, западные таблоиды утверждают, что они нашли источник, связанный с европейской организацией, которая отслеживает финансирование террористов, который признался им, что бриллианты звезды инстаграма всплыли на черном рынке Бельгии.

Главная украденная ценность звезды – обручальное кольцо Lorraine Schwartz в 20 каратов и стоимостью более четырех миллионов долларов. Также в Париже была похищена шкатулка с драгоценностями на сумму более шести миллионов, пишет Daily Mail со ссылкой на американский портал RadarOnline.

Напомним, спустя три месяца после ограбления было арестовано десять человек, среди них одна женщина. Все нападавшие были уже пенсионерами, которые сидели на социальных пособиях и имели криминальное прошлое. Источник во французской полиции предполагает, что ценности звезды были переплавлены, а камень вырезан, иначе были бы слишком заметны и их было бы невозможно продать.

По данным источника французского BFM TV, американка вряд ли получить свои украшения обратно. Президент французской федерации ювелиров также придерживается версии, что камни были отделены от ценного металла.

Напомним, Ким Кардашьян ограбили 3 октября 2016 года в Париже, куда она приехала на Неделю Высокой моды. Двое в масках ворвались в парижский номер к звезде и заперли ее в ванной. Еще трое преступников ждали на улице. После ограбления у звезды началась депрессия и испортились отношения с мужем. Какое-то время она даже боялась выходить из дома, перестала публиковать свои фото в инстаграм и появляться на публике. Помог Ким хороший психолог, который убедил, что жизнь продолжается.