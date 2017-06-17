Украшения ручной работы из чароита

Чароит является одним из уникальных мировых минералов. Он имеет интересный оригинальный рисунок, а также необычным цветом. Многие коллекционеры приобретают именно этот камень, так как он обладает уникальной красотой и изысканностью. Самоцветы отлично подходят для ювелирных изделий. Из них создают браслеты, ожерелья, кольца и так далее.

Где добывают минерал

Этот самоцвет обладает уникальностью, благодаря тому, что находится только в одном месте на земле. Его добывают в сибирских землях Иркутском районе, а также в Якутии. Именно здесь находят самый необычный камень, обладающий рядом специфических свойств. Месторасположение камня занимает площадь равную десяти квадратным километрам. В настоящий период времени власти страны решили уменьшить количество добычи минерала до ста тонн ежегодно. Данная ситуация также значительно отразилась на денежной стоимости минерала. Сегодня за один килограмм камня цена может быть от тридцати до ста пятидесяти долларов.

История о камне

Данный минерал был сформирован миллионы лет, но о его существовании стало известно относительно недавно. В сибирской местности в середине прошлого века были проведены раскопки, в процессе которых и был найден этот сиреневый камень. Изначально его считали некоторой разновидностью змеевика, так как ранее такой находки не было. Работники парижского музея спустя двадцать лет заявили, что такой камень видят впервые и дали его отдельное название. Рядом с местом, где нашли камень, располагается знаменитая река под названием Чара. Именно благодаря ей он получил такое уникальное название. Теперь этот минерал также популярен как камень пирит.

Чароит состоит из многих веществ. В нем есть наличие титана, натрия, железа, бария, кальция и так далее. Именно такой состав придает камню неповторимый цвет, который активно используется многими ювелирами мира.

Использование чароита сегодня

Такой камень пользуется невероятной популярностью среди большого количества людей. Многие авторские украшения из натуральных камней ручной работы стараются использовать именно этот материал, так как он отлично сочетается с любыми другими драгоценными камнями.

Преимущества этого драгоценного минерала:

— Цветовая гамма отлично подходит для любого украшения, делая его уникальный и особенным.

— Прочность позволяет делать изделия любой сложности

— Отличное сочетание, как с серебром, золотом, так и с другими металлами, из которых создаются украшения.

Оригинальные полудрагоценные камни в серебре на сегодняшний момент являются одним из самых популярных способов создания потрясающих ювелирных изделий, которые пользуются огромной популярностью. Фиолетовый цвет минерала отлично сочетается с серебром, придавая ему потрясающий оттенок и неповторимую изысканность. Особое внимание уделяется именно рисунку этого камня, который уникален в своем роде. Каждый самородок может стать настоящим произведением искусства, который будет отлично украшен при помощи других минералов. Талантливая рука мастера сделает потрясающее украшение, которое отлично подходит любому человеку вне зависимости от его возраста и достатка. Также украшения из кожи и камня ручной работы – это отличная возможность сделать свой образ особенным и неповторимым. Поэтому использование чароита в настоящее время огромно и разнообразно. Можно создавать самые необычные модели, украшающие весь образ в целом.

Источник: https://kamny.info

