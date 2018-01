Юлия Барановская – о гражданском браке с Андреем Аршавиным: «У меня что, дети отличаются от других детей?»

Телеведущая схлестнулась с коллегой Екатериной Стриженовой во время обсуждения идеи приравнять сожительство к официальному союзу

Юлия Барановская выступает за узаконивание института гражданского брака.

Законопроект о приравнивании гражданского брака к официальному – одна из самых горячих тем последних дней. И хотя предложение считать фактический брак законным после пяти лет совместной жизни подверглось острой критике во время обсуждения в Госдуме, у этой идеи немало сторонников. В том числе и среди звезд – ведь многие известные пары живут вообще без штампа в паспорте. Пример тому – Андрей Аршавин и Юлия Барановская, прожившие вместе много лет и так и не зарегистрировавшие свои отношения. В их гражданском браке появились на свет трое детей – Артем, Яна и Арсений. Тем не менее, ни солидный семейный стаж, ни общие дети не помешали Аршавину собрать чемоданы и уйти от Барановской к питерской журналистке Алисе Казьминой. Именно поэтому Юлия сегодня выступает за узаконивание института гражданского брака – ведь если бы его признали официальным, она после ухода супруга не осталась бы без квартиры и средств к существованию. Об этом телеведущая рассказала в эфире программы «Время покажет».

Барановская прожила в гражданском браке с Аршавиным 11 лет, у них родились трое детей.

Свою точку зрения Барановской пришлось отстаивать в жаркой дискуссии. В студии разгорелась настоящая словесная баталия: ведущая программы Екатерина Стриженова высказалась категорически против приравнивания гражданского брака к официальному.

— На мой взгляд, это окончательно убьет институт брака, — считает Екатерина, которая вышла замуж за своего супруга Александра Стриженова в 18 лет и не так давно отметила 30-летие со дня свадьбы. – Брак уже и так пострадал, а вы хотите его добить. Я считаю, что если человек не захотел на тебе жениться, значит, это вопрос к женщине.

— Это, наверное, камень в мой огород, — вступила в дискуссию Юлия Барановская. — Я прожила много лет в гражданском браке, оставшись в итоге одна. И я считаю, что приравнивание, наоборот, простимулирует. Когда супруги поймут, что ответственность что в браке, что без брака одинакова, они будут ходить и регистрировать свои отношения.

Ведущие и зрители в студии с Юлией не согласились. Многие уверены: люди, зная, что через пять лет их сожительство автоматом приравняют к законному браку, вообще перестанут регистрировать свои отношения. Тогда Барановская высказала свою точку зрения более категорично:

— Одиннадцать лет ни у кого не было сомнений, что мы с моим супругом – семья, — говорит Юлия. — Но когда он собрал вещи и ушел, оказалось, что мы – не семья. И делить мы ничего не будем. И вся ответственность пропала. Поэтому я сейчас говорю: у меня что – дети отличаются от других детей? Моя семья чем-то отличалась? Это все равно была семья.

Ранее Юлия Барановская прокомментировала свою позицию в отношении законодательной инициативы в интервью радиостанции НСН:

— Я сама в определенный момент своей жизни очень сильно пострадала от того, что мой брак был не зарегистрирован, — рассказала Барановская. — В итоге все совместно нажитое имущество осталось моему бывшему – даже супругом его не назовешь – сожителю. Женщина, родив несколько детей в незарегистрированных отношениях, после развода может остаться ни с чем, и ее дети тоже. Если квартира была куплена в отношениях и оформлена на супруга, то дети отправятся жить на улицу после того, как родители разошлись, если папа не совсем порядочный. А как показывает практика, порядочных после развода остается очень мало. Поэтому когда все заведено в рамки закона, расходиться гораздо легче.

Адвокат Барановской Александр Добровинский, добивавшийся от Андрея Аршавина через суд алиментов для его бывшей гражданской жены и детей, так же считает, что такой закон крайне необходим. По мнению юриста, если бы гражданский брак приравняли к официальному, многие женщины избежали бы унизительного выяснения отношений и судебных процессов, и по закону получили бы половину совместно нажитого имущества.

К слову, на своей новой избраннице Алисе Казьминой Андрей Аршавин женился. Питерская журналистка настояла на походе в загс после того, как стало известно о ее беременности. Впрочем, штамп в паспорте не уберег Алису от проблем в браке: Андрей начал изменять жене, еще когда она была беременна их дочкой. После рождения малышки Есении Алиса ушла от Андрея и даже собиралась подать на развод. Но потом простила блудного мужа.

Еще один пример распавшегося гражданского брака – история актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Супруги прожили вместе 12 лет, у них родились семеро детей. Тем не менее, Евгений оставил семью и ушел от Ирины к своей коллеге, актрисе Юлии Снигирь, которая родила ему восьмого ребенка – сына Федора. Регистрировать свои отношения со Снигирь Цыганов так же не торопится. Евгений оставил Ирине и детям квартиру на Ленинском проспекте, а так же помогает материально. Тем не менее, коллеги Леоновой по театру говорят, что актрисе приходится очень тяжело – как морально, так и материально.

