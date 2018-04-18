Юлия Борисова: Уборка квартиры — вот моя гимнастика

Театр им. Вахтангова выпустил книгу «Люблю. Юля». Героиня — народная артистка СССР Юлия Борисова

Юлия Борисова с мужем Исаем Спектором, директором-распорядителелем Театра им. Вахтангова. Фото: Личный архив Ю. Борисовой

Юлия Константиновна — одна из самых загадочных актрис, переигравшая на вахтанговской сцене самые лучшие и самые знаменитые роли: эталонная принцесса Турандот, первая исполнительница роли Гелены в «Варшавской мелодии», чувственная Клеопатра из шекспировской драмы, Валька-дешевка из «Иркутской истории». Для широкого зрителя, конечно, Настасья Филипповна из «Идиота». Режиссер Иван Пырьев сразу безальтернативно утвердил ее на роль.

В Москве и за границей Борисова знала невероятный успех. В Белграде подняли на руки и понесли ее автомобиль. Но для журналистов она «закрытая книга», не дает интервью. По ее признанию, ни один журналист или фотограф не зашел к ней в гримерную, и ни один не был у нее дома. В книге театроведа Веры Максимовой собрано много интересных фактов из жизни актрисы вне сцены, ее признания и размышления на разные темы. «КП» публикует несколько фрагментов.

Книга «Люблю. Юля»

КУРИЛА «БЕЛОМОР», ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ

У Борисовой грозовой темперамент на сцене, а в жизни она — тактичный, сдержанный и скромный человек. Почти несочетающиеся качества для актрисы, тем более примы.

В архиве у нее есть рецензии, информации, портреты. Но нет ни одной беседы с ней, ни одного интервью. «Уборка квартиры — вот моя гимнастика, — признается Борисова. — Потому что я люблю, чтобы дома было красиво и чисто».

Перед приглашением в Вахтанговский театр ей, выпускнице-отличнице, тогда толстенькой и щекастой, хохотунье с глазами-щелочками, было предложено похудеть на 10 килограммов.

Она похудела без помощи диеты. Стала курить мужские папиросы «Беломор». Голова кружилась до обморока. Когда нужный вес был достигнут, курить бросила. На всю жизнь осталась изысканно хрупкой…

Первый жених Борисовой, так и не разлюбивший ее Евгений Симонов, незадолго перед концом своей жизни послал ей стихи: «Не ты ли для сцены была рождена и так вдохновенно царила одна?..»

В театр она всегда приезжала «для дела». Ради досужих разговоров и интриг не задерживалась никогда. Коллеги ею не только восхищаются — ее уважают, что в театральной среде редкость. У других имелись истории, романы, интрижки. У нее — семья и единственная пожизненная любовь.

ПОШЛА ЗА СПЕКТОРОМ

Ее великая, единственная на всю жизнь любовь началась буднично и просто. Однажды «бедная студентка» Юлия Борисова шла по переулку напротив Театра имени Вахтангова к мастерице поднимать спустившиеся на чулке петли. В послевоенные годы петли на чулках поднимали все (чтобы купить новые чулки, денег не хватало). Юлия Борисова шла по переулку, а навстречу ей шел человек — в шляпе и длинном, наподобие иностранных, как у героев американских фильмов, перепоясанном в талии плаще. Она обернулась, и он обернулся тоже. Несколько дней спустя, выходя из училища, она увидела того же самого человека в плаще и шляпе… Она спросила: «Кто это?» Ей ответили: «Исай Спектор. Директор фронтового Вахтанговского филиала. Всю войну провел в поездках по фронтам».

Новый год в Театре имени Вахтангова. Она пришла с Женей (Евгением Рубеновичем Симоновым, на тот период почти официальным ее женихом и сыном главного режиссера театра, а в будущем и худруком Театра им. Вахтангова. — Ред.). Пришел Исай Исаакович. Женя ничего не подозревал. Что было дальше, рассказывает Борисова:

«Старалась одеться… У нас в Вахтанговском театре на Новый год все очень нарядно одевались… Тогда было модно — юбки колоколом из тафты или муара, короткие, до колен…

Пошла, а навстречу — Исай… Взял ее за руку: «Мы сейчас отсюда уйдем… Ты еще немного посидишь или мы прямо сейчас уйдем?» Она ответила не раздумывая, без улыбки, строго, почти сурово: «Сейчас». И не оглянувшись, не сказав ни слова Симонову, пошла за Спектором».

Наутро, потребовав объяснений и выслушав их, Симонов-младший влепил ей пощечину.

Желая себя оправдать и потому что не раз об этом думала, она сказала ему: «Вокруг тебя было столько женской любви, что не очень-то и верилось в твою любовь ко мне».

И назвала фамилии нескольких вахтанговских актрис. Он кричал, обзывал ее последними словами. И тогда, и сегодня через столько лет она считает, что заслуженно… Просила у него прощения… «Я очень боялась, как бы он что-нибудь с собой или со мной не сделал, но, к счастью, он был бабник и легкий, отпустил меня, и я ушла».

Юлия Константиновна не утратила ни обаяния, ни своей тонкой красоты.

«АПОЛЛОНЫ БЕЛЬВЕДЕРСКИЕ»

«…Мы расписались (с Исаем Спектором. — Ред.). На первую брачную ночь он снял номер в гостинице «Якорь» на улице Горького.

Ему очень долго ничего не давали. В театре говорили: «Идиотка, зачем ты Женьку отшила?.. Жила бы сейчас в роскошной симоновской квартире на Левшинском, с мебелью из карельской березы… А теперь вот мучайся в коммуналке!» Но я не мучилась…»

Когда же наконец дали им первую с Юлей квартиру в доме на Дорогомиловской улице, Исай целовал в ней стены.

В те годы многие ухаживали за Юлией Константиновной: «То Пырьев, то Арбузов, то маршал Рокоссовский, с которым я познакомилась в посольстве, то маршал Ротмистров. Знаменитые врачи, профессора. И в театре, в нашей всегда красивой труппе было достаточно «Аполлонов Бельведерских».

У Исая Исааковича хватало остроумия на всех «Аполлонов».

Весь театр знал, как только Юра Яковлев женится, он сейчас же рожает ребенка. Как-то Борисова пришла в театр, а в коридоре Яковлев сграбастал ее в объятия. Исай идет мимо по коридору и не обращает на это никакого внимания. Яковлев, не выпуская ее из объятий, кричит мужу вслед: «Эй! Вы не ревнуете?!» А Исай, не останавливаясь, через плечо бросает: «Нет!» Яковлев был крайне удивлен: «Почему?» Исай: «Она рожать не хочет».