Ума Турман отсудила у жениха-миллионера четырехлетнюю дочь

Александр
Автор: Александр Январь 29, 2017 18:45

Ума Турман отсудила у жениха-миллионера четырехлетнюю дочь

Ума Турман отсудила у жениха-миллионера четырехлетнюю дочь

Актриса выиграла дело об опеке, длившееся два года [фото]

Когда-то Ума Турман и ее жених Арпад Бюссон отлично ладили.

Ума Турман закончила бой, который может сравниться разве что с войной ее героини в фильме «Убить Билла». Голливудская звезда получила единоличную опеку над четырехлетней дочкой Луной: 46-летняя актриса выиграла суд у отца ребёнка, своего бывшего жениха, французского финансиста Арпада Бюссона. Процесс длился почти два года, с того момента, как пара разорвала помолвку. Как постановил Верховный суд Манхэттена, Луна остаётся жить с матерью. 53-летний бизнесмен сможет видеться с дочкой раз в месяц под контролем Турман.

За время судебной баталии бывший гражданский супруг вылил на Уму немало грязи. Его адвокаты сообщили во время слушания, что Турман — плохая мать, постоянно пропадает на съёмках и не следит за детьми. Более того, Бюссон заявил, что у Умы серьёзные психологические проблемы, которые она усугубляет алкоголем, мешая спиртное с антидепрессантами. Впрочем, выступившая на суде психиатр, доктор Сара Вайс, приглашенная в качестве эксперта, подчеркнула, что у Турман наблюдается «некоторый синдром дефицита внимания, гиперактивность», а так же «неспособность к обучению». Однако доктор не обнаружила у Умы серьезного расстройства личности и заметила, что актриса тяжело переживает стресс.

Адвокаты Турман в ответ парировали: Бюссон только изображает из себя заботливого папашу, на деле он печется только о своих интересах, а не об интересах дочери. Например, когда Луну привезли на Багамы, чтобы она провела каникулы с отцом, тот укатил на Кубу послушать концерт «Роллинг Стоунз» и оставил девочку одну с няней. А во время визита Луны в Лондон Бюссон перепоручил малышку своей бывшей подруге, супермодели Эль Макферсон, а сам отправился на футбольный матч. Поэтому, по мнению Умы Турман, решение ограничить встречи территорией США, весьма разумно.

Еще до начала финальных слушаний месяц назад актриса попросила суд засекретить все документы и вести заседания в закрытом режиме. Уме совершенно не хотелось, чтобы подробности их ссоры с Арпадом всплыли на публике. Однако судья отклонил эту просьбу, заметив, что не видит в деле «ничего секретного, разве только то, что это дело касается двух знаменитых людей».

Ума и Арпад на Каннском фестивале-2014. В том же году они расстались.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Ума Турман и Арпад Бюссон жили в гражданском браке с 2007 по 2014 годы. 15 июля 2012 года у них родилась дочь, которую пара назвала Розалинда Аруша Аркадина Альталуна Флоренс Турман-Бюссон (но все зовут девочку просто Луна — сокращенно от Альталуна).

До Бюссона Ума была замужем дважды: в 1990-1992 — за актером Гэри Олдманом. Вторым мужем Турман (в 1998 — 2005 годах) был актер Итон Хоук. В этом браке Ума родила двоих детей – дочь Майю (сейчас ей 16) и сына Левона (ему 15 лет).

Арпад Бюссон — французский финансист, постоянно живущий в Лондоне. Его состояние оценивается в 150 миллионов долларов. Но гораздо больше он известен своими романами со знаменитыми женщинами. Его предыдущей гражданской женой была супермодель Эль Макферсон, с которой он прожил с 1996 по 2005 годы. Эль родила Арпаду двух сыновей.

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Александр
Автор: Александр Январь 29, 2017 18:45
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