Ума Турман психически больна и ежедневно мешает таблетки с алкоголем

Отец ее четырехлетней дочери, швейцарский миллиардер Арпад Буссон дал шокирующие показания на суде по делу об опеке

Ума Турман и Арпад Буссон на Каннском фестивале в 2013 году. Через год пара рассталась.

Голливудская звезда Ума Турман и швейцарский бизнесмен Арпад Буссон уже два года бьются в суде за опеку над их совместной дочкой – четырехлетней Луной. Гражданские супруги расстались в 2014 году и почти сразу начали делить ребенка. В пятницу 13 января в Манхэттенском суде Нью-Йорка состоялось очередное заседание, во время которого адвокаты Буссона сделали шокирующее заявление. Миллиардер утверждает, что его бывшая подруга Ума Турман страдает серьезным психическим заболеванием. По словам юристов, именно болезнь Умы послужила главной причиной расставания пары. Якобы Турман обижалась на своего партнера, когда он пытался обратить внимание на ее состояние, и это вызвало конфликт между гражданскими супругами, сообщает New York Post.

Буссон утверждает, что Турман ежедневно принимает три препарата для лечения депрессии, тревожности и бессонницы – «Триазолам», «Велбутрин» и «Клонопин». Но эти лекарства оказывают негативный эффект, так как Ума мешает их с алкоголем.

На слушании так же дал показания психиатр, который ранее осмотрел Уму Турман по предписанию суда. По словам доктора Сары Вайс, дело обстоит не так серьезно, как это пытается представить Буссон. По мнению судебного врача, у актрисы наблюдается «некоторый синдром дефицита внимания, гиперактивность», а так же «неспособность к обучению». Однако доктор не обнаружила у Умы серьезного расстройства личности.

Арпад и Ума казались вполне благополучной парой.Фото: EAST NEWS

Причиной, из-за которой Арпад Буссон уже столько месяцев воюет с Умой Турман, стало решение решение суда, согласно которому миллиардер может видеться с дочкой только на территории США. Бизнесмен хочет изменить это постановление и утверждает, что действует в «интересах всех отцов, которые являются иностранцами, и чьи дети живут на территории Америки». Не так давно из-за дыхательной инфекции врачи удалили Буссону часть легких, и он не может часто летать в Штаты, чтобы видеться с дочкой. Миллиардер уверяет, что Ума ведет беспорядочный образ жизни – она снимается по всему миру, постоянно в разъездах, и это якобы отрицательно влияет на психику девочки. Бизнесмен так же утверждает, что не может поселиться в Америке, так как из-за налогов должен находиться в Штатах не больше 120 дней в году. У него много недвижимости по всему миру, и он хотел бы встречаться с дочкой там, где ему удобно.

Адвокаты Турман же в ответ парируют: Буссон только изображает из себя заботливого папашу, на деле он не такой. Еще до решения суда ограничить встречи миллиардера с дочкой территорией США, когда Луну привезли на Багамы, чтобы она провела каникулы с отцом, тот укатил на Кубу послушать концерт «Роллинг Стоунз» и оставил девочку одну. А во время визита Луны в Лондон Буссон перепоручил малышку своей бывшей подруге, супермодели Эль Макферсон, а сам отправился на футбольный матч.

Голливудская звезда и швейцарский миллиардер начали встречаться в 2007 году.Фото: EAST NEWS

На слушании юристы Буссона так же объявили, что бизнесмену не нравится школа, в которую Турман отдала Луну. По его мнению, одноклассники девочки выглядят «грязными и лохматыми». И это при том, что школа обходится Уме Турман в 25 тысяч долларов в год.

Напомним, Ума Турман и Арпад Буссон жили в гражданском браке с 2007 по 2014 годы. Предыдущим мужем актрисы был артист Итон Хоук. От него Ума родила двоих детей – дочь Майю и сына Левона.