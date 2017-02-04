Умер Георгий Тараторкин – лучший Раскольников советского кино

Народный артист России ушел из жизни на 73-м году после продолжительной болезни [видео]

Георгий Тараторкин и его знаменитая роль Раскольникова.

Георгия Тараторкина лучше всего знали театралы. Он с детства обожал театр, и после школы стал осветителем в ленинградском ТЮЗе, там его заметили и предложили поступить в театральное училище. И он поступил, при конкурсе в несколько десятков человек на место. И много лет был в ТЮЗе ведущим актером, пока Юрий Завадский не переманил его в Москву, в театр имени Моссовета, где он сыграл еще много прекрасных ролей.

Картина «Софья Перовская» (1967 г.) ФОТО kino-teatr.ru

В фильме «Незабываемое» (1967 г.) ФОТО kino-teatr. ru

У широкой же публики Тараторкин ассоциируется прежде всего с ролью Родиона Романовича Раскольникова, бывшего студента с воспаленным разумом, в «Преступлении и наказании» Льва Кулиджанова. Тараторкин попал на роль в этом фильме при драматических обстоятельствах: он лежал в больнице с температурой и непонятным диагнозом, у него распухала нога, врачи подозревали гангрену — и вдруг в палату пришли люди с киностудии. Посмотрев на больного Тараторкина, Кулиджанов вдруг понял, что он — именно тот, кто ему нужен. И 24-летний актер идеально исполнил роль, став, если так можно выразиться, эталонным Раскольниковым: перечитывая роман Достоевского, всегда держишь в голове именно его лицо, манеры и походку.

Актер в образе Родиона Раскольникова. ФОТО kino-teatr.ru

Раскольников долго не отпускал Тараторкина — в 1974-м, переехав в Москву, он снова играл эту роль на сцене у Завадского. В кино же судьба его складывалась не столь успешно. Он много снимался, фильмография насчитывает десятки картин — но выделяются среди этих уже мало кому что говорящих названий разве что «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк», «Маленькие трагедии», «Открытая книга», а в постперестроечную эпоху — «Дюба-дюба» и «Не родись красивой», сериал, где Тараторкин сыграл небольшую роль.

Детектив «Чисто английское убийство», 1974 г. ФОТО kino-teatr.ru

1977 г., Георгий Тараторкин в роли в роли Александра Блока. ФОТО Людмила Пахомова /Фотохроника ТАСС/

1991 год, Театр имени Моссовета. Композиция по пьесам Кнута Гамсуна «У врат царства» и «Вечерняя заря» в постановке Юрия Еремина. Фото Алексея Антонова /ИТАР-ТАСС/

На съемках «Преступления и наказания» Тараторкин познакомился с будущей женой — Екатериной Марковой, дочерью знаменитого советского писателя Георгия Маркова (она тоже актриса, играла Галю Четвертак в «А зори здесь тихие»). С ней и прожил полвека. Их сын Филипп стал священником, а дочь Анна выбрала ту же профессию, что и родители.

Ушел из жизни народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Печальную новость журналистам сообщили в Театре имени Моссовета. При этом там отметили, что прощание с Георгием Георгиевичем, скорее всего, состоится в театре в понедельник, 6 февраля