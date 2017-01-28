Умер народный артист Беларуси Александр Тиханович

Ему было 64 года [фото + видео]

Таким мы запомнили Александра Тихановича

Трагическое известие сообщила в субботу рано утром его дочь Анастасия:

— Сегодня ночью не стало моего Папы… – написала она в соцсетях. — Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.

О смерти Александра сообщила его дочь Анастасия.

Все, кто видел Александра Тихановича в последний год, обращали внимание на то, что он очень похудел из-за болезни. Впрочем, Александр Григорьевич никогда не жаловался и старался выглядеть бодрым. Нам он запомнится невероятно простым в общении, скромным и харизматичным человеком.

Любители музыки помнят его прежде всего как участника ансамбля «Верасы», в котором он выступал с 1973 года. Он играл на бас-гитаре и трубе, исполнял вокальные партии. В «Верасах» выступала и Ядвига Поплавская, ставшая впоследствии его женой.

Звездному союзу было больше 40 лет…

Народный артист вместе с супругой Ядвигой Поплавской не раз бывали с концертами в загрязненной Чернобыльской зоне.

После победы на конкурсе «Песня 88» с песней «Счастливый случай» (музыка Эдуарда Ханка, слова Ларисы Рубальской) вместе с Поплавской создал дуэт с одноименным названием. В этом же годы организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, впоследствии преобразованный в продюсерский центр Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. Через эту студию прошло немало молодых белорусских исполнителей, в том числе Александр Солодуха и группа «Ляпис Трубецкой».

Фото: http://www.zhar-ptica.com/

Александр Тиханович и Ядвига Поплавская.

Долгое время Александр Тиханович занимался отбором участников Беларуси на «Евровидение» в проекте «Еврофест». При этом продолжал активно гастролировать в дуэте с Ядвигой Поплавской. Александра Григорьевича постоянно приглашали в жюри конкурсов. Одним из самых ярких его проектов стал «Звездны дилижанс» на СТВ, который открыл таких артистов, как Катя Иванчикова (IOWA), Дмитрий Колдун, Аня Шаркунова, Дмитрий Карпинчик (Герман Титов).

Вместе более 40 лет…

Александр Тиханович в пресс-центре «Комсомолки».Фото: Сергей ГАПОН

Сейчас решается вопрос, когда будет похоронен народный артист Беларуси.

Александр Тиханович: «Я пришел в «Верасы» из-за Ядвиги!»

— Мне повезло — мне была послана Ядя. Она — моя полная противоположность. Это одновременно и минус и плюс. Но в целом у нас получилось нечто гармоничное.

— Говорят, что ни один мужчина, тем более известный, не сможет удержаться от соблазна посмотреть налево…

— Во-первых, у меня была очень бурная юность: я имел большой опыт и мне уже было все понятно. Конечно, всякое бывало: и девчонки на меня засматривались, и поклонницы атаковали, и искушения были. Но так сложилась судьба, что мы с Ядей были всегда рядом. Куда-то от нее убегать? Ну это все равно все на виду, и завтра бы об этом все знали. Да и зачем мне это надо, если все мои желания и так удовлетворены!

— Знаете, как говорят: не смог удержаться от соблазна! Или черт попутал…

— Меня в чем-то другом попутал. Я — было дело, чего скрывать? — одно время крепко выпивал… А Ядя помогла мне справиться с этой бедой. Всегда была верным товарищем, другом и даже в чем-то ангелом-хранителем: охраняла, оберегала и вечно прощала… (подробнее)

Ядвига Поплавская долго не говорила Тихановичу «Да!»

Звездному супружескому союзу Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской в прошлом году исполнилось 40 лет. А ведь в день бракосочетания не все указывало на то, что брак будет таким крепким…

— Самый главный казус случился во время нашего бракосочетания, — вспоминал Александр Тиханович. – Регистратор в загсе спрашивает Ядю: «Вы согласны?». А она молчит. Проходит минута, вторая, третья… Я чуть с ума не сошел в этот момент: думал, что же это происходит? Родители уже начали перешептываться. Наконец она говорит: «Да, согласна!». Я у Яди потом спросил, почему она молчала. «Я долго думала, а потом решила: «Ай, если что-то не понравится, могу и развестись», — ответила она.

В 1980-х «Верасы» давали по 100 концертов в месяц

«Верасы» всегда ассоциировались у нас с тремя именами — Василий Раинчик, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Но начинались «Верасы» совсем не с Раинчика, а Поплавская с Тихановичем уже 25 лет, как не имеют никакого отношения к этому коллективу. Но, как ни крути, эти три имени вписаны в историю ансамбля жирными строками и навсегда (подробности)