Уоррен Баффет: лучший инвестор мира

Многие, в поисках способа чтобы разбогатеть, натыкаются на информацию о людях, которые за свою жизнь сколотили настоящее состояние. Одним из таких, является Уоррен Баффет, известный также, как лучший инвестор в мире.

История его успеха уже давно общедоступна. Однако, если хотите узнать больше, прочтите книги Уоррена Баффета и, быть может, спустя несколько десятков лет, будете выпускать мемуары о своём заработке.

Невзирая на своё состояние, он до сих пор остаётся довольно экономным. Живёт в старом доме купленным за каких-то 32 000$ и способен передвигаться на поддержанных авто.

Грубо говоря, зарабатывать он начал с 6 лет, тогда ещё будучи мальчишкой, ему в голову пришло купить упаковку Колы за 25 центов и распродать бутылки по отдельности. Цену он установил невысокую, 5 центов за бутылку, и в итоге не только вернул потраченное, но и немного заработал.

Однако настоящий размах его карьеры начался в период страшного кризиса в 1962 году. Тогда он приобрел акции небольшой текстильной компании, которая уже в скором времени, могла рассыпаться в щепки. Вину всему был не только упадок текстильной промышленности в США, но и просто ужасный менеджмент компании.

Баффет, в свою очередь, год за годом наращивал акции компании в своих руках, пока не добрался до отметки в 49% и занял пост главы бизнеса. Новый хозяин провёл реорганизацию и заменил весь управленческий штат, поставил у руля талантливую молодежь тех лет, которая отлично ориентировалась в последних технических новинках.

Стоит сразу объяснить, что реорганизация оказалась куда масштабнее, чем можно подумать изначально. Баффет не только смог восстановить имя некогда известной компании, но и успел перепрофилировать её из текстильной компании в страховую. В 60-е годы это был довольно необычный шаг, ведь страхование инвестировалось тогда с повышенным интересом. Так, в 1967 вышел закон о социальной помощи страховщиком, и компания начала получать небывалые годы, а сам Баффет, начал потихоньку скупать акции таких крепких копаний, как Walt Disney и American Express. Именно с этого момента, он начал восходить на Олимп в звании лучшего инвестора.