Юрий Лоза назвал Ольгу Бузову «пирожком ни с чем»

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Юрий Лоза об Ольге Бузовой: «Какая она нахрен популярная певица?». ФОТО Владимир ВЕЛЕНГУРИН + Михаил ФРОЛОВ

Когда-то же это должно было произойти. Юрий Лоза в своих оценках не щадил никого, а вот по поводу Ольги Бузовой если и высказывался, то как-то неохотно и в основном по поводу ее слабых вокальных данных. Но после того, как Ольга Бузова заявила, что это время имени ее и заговорила о создании своей импении и криптовалюты, исполнитель «На маленьком плоту» молчать не стал. И на выражения не поскупился. Лоза уверен, что Ольга пытается лишь привлечь к себе еще больше внимания своими сомнительными идеями.

«Бузова – это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она нахрен популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например. Если вы когда-либо слышите громкие заявление от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром. Они сказали ей озвучить такую бредовую с точки зрения здравого смысла идею», — заявил Лоза в интервью Пятому каналу.

К слову, эксперты в области IT-технологий скептически отнеслись к высказыванию Бузовой. Советник президента России по развитию Интернета Герман Клименко тоже не смог пройти мимо амбициозного стартапа. «Ольга Бузова заявила, что выпустит криптовалюту Buzcoin. Берегите себя и своих близких, в общем», – написал он в Telegram-канале.