Юрий Стоянов: Наше знакомство с Ильей Олейниковым началось с двух бутылок водки

Актер рассказал, почему Урганту и Светлакову не стоит снимать римейк «Городка», из-за чего его мама плакала, читая автобиографию сына, а также, почему украинскому сайту «Миротворец» не удалось сделать ему больно

Юрий Стоянов приезжал в Екатеринбург в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны»

В этом году исполняется 25 лет с того, момента, как на телевидении вышла первая серия «Городка». Того самого, в который, «ах, как хочется вернуться и ворваться». Юмористическая телепередача стала поистине «народной» — ее создатели и по совместительству актеры Юрий Стоянов и Илья Олейников выпускали «Городок» целых 12 лет. Вплоть до смерти последнего. После этого «Городок» закрыли… Сейчас Юрий Стоянов играет в кино, выступает в театре. В Екатеринбург актер приехал читать «Декамерона» на сцене Свердловской филармонии. А заодно встретился с «Комсомолкой».

Юрий Стоянов и Илья Олейников познакомились в 1989 на съемках фильма «Анекдоты»

— Вот куда не приедешь, везде духота. В Москве душно, в Свердловск приедешь — душно. Надо форточку открыть, — с места в карьер начал Юрий Стоянов, тщательно прощупывая батареи. – Странно, холодные.

— Когда топят лучше, чем когда не топят.

— Да ну! Я жару вообще не люблю. Холод другое дело. Скажите, а где здесь можно курить?

— Я читала, что вы бросить хотели.

— «Все врут календари» — это еще до меня Грибоедов сказал. Никогда в жизни! Ни разу! Но ничего хорошего в этом нет! Лучше не курить.

— Согласна. Юрий Николаевич, я посчитала, что в этом году, в апреле исполнится 25 лет с того момента, как «Городок» вышел на телеэкраны…

— Дай-ка подумаю. А ведь верно! Это был 1993 год.

— Если «Миротворец» хотел мне сделать больно, то у него ничего не вышло! — говорит Юрий Стоянов

— Юбилейная дата. Не планируете римейк сделать? Они сейчас в тренде. Только в главной роли не вы…

— А Ваня и Петя.

— Да, допустим. Ваня Ургант и Сережа Светлаков?

— Нет, они бы этого никогда не сделали. Они не сильны в формате «Городка». Они делают то, что умеют. То, что у них хорошо получается. Мы не умеем делать то, что делают они. А по поводу римейков, они постоянно выходят. То на одном канале, то на другом. Я их вижу дофига! Порядочные люди говорят, что они выросли на «Городке» и сознательно используют этот опыт. А те, кто не говорит, в душе все равно нам благодарны. Потому что поколение «Городка» — это поколение людей пытающихся смешить. Мы же тоже кого-то смотрели: маленькие грузинские новеллы, Чарли Чаплина, американские программы. Принципиальное отличие «Городка» было в том, что телепередачу делали не выходцы из КВН, а люди, у которых в дипломе написано: «Ар-тист». Но авторами «Городка» все равно были выходцы из КВН.

Юрий Стоянов и Илья Олейников на съемках передачи «Городки»

«ГОРОДОК» ЗА ТРИ РУБЛЯ

— Вроде как юмористическая передача, а песня в финале хорошая, но безумно тоскливая. Почему?

— Мы не ставили цель – заставить ржать. «Городок» была смешная и в то же время грустная передача. Маленькая энциклопедия своего времени и большой страны. А смешной и популярной она стала благодаря моему партнеру – Илье Олейникову. Точнее успех «Городка» — не заслуга отдельного человека. Это заслуга пары. Гениальной пары: Олейников – Стоянов. А песня, написанная Юрой Варум, придавала передаче особое настроение, возвращала в детство. Кстати, по закону титры шли не больше 15 секунд. И чтобы песня, хоть сколько-то проиграла, нам приходилось ставить ее подальше от конца. Поэтому большая часть людей помнит только строчки: «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок».

В «Городке» Юрий Стоянов играл как мужские роли, так и женские. Фото: Кадр из «Городка»

— Не правда! На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, на денек.

— Значит, вы просто давно смотрели «Городок»! Потом песня, к сожалению, больше не звучала. Она давала грустинку, делала передачу лирической. А вовсе не ржачкой про сантехников, продавщиц и плохих управдомов.

— Анжелика Варум не говорила вам спасибо за то, что вы прославили ее песню?

— Спасибо мы всегда друг другу говорим. А в остальном, времена были не цивилизованные. Многие из нас только догадывались о существовании в мире такого понятия как авторское право. Мы просто шли в 1993-м году мимо рынка. Из всех кооперативных ларьков со всякой новой музыкой играли песни. Тоже где-то украденные. Песня Варум звучала из ларька.

И мы просто купили кассету с этой записью.

— За сколько?

— Не помню. «Городок» за три рубля. Через 10 лет, мы встретились с Юрой Варум за кулисами и спросили: «А вы не возражаете, что уже 10 лет ваша песня звучит?» На что он ответил: «Конечно, нет! Ребята, спасибо вам за это» Многие считали, что песня была написана специально для передач. Но нет, она была куплена в ларьке.

На сцене Свердловской филармонии Юрий Стоянов читал «Декамерона»

ЗНАКОМСТВО С ИЛЬЕЙ НАЧАЛОСЬ С БУТЫЛКИ ВОДКИ

— Илья Олейников был вашим близким другом. Как вы познакомились?

— По-настоящему мы познакомились в 1989 году на съемках фильма «Анекдоты» режиссера Вити Титова. Это было 10 июля. В мой день рождения. Я пришел с бутылкой водки. И Илья тоже. Я попросил у него паспорт. Он попросил мой паспорт. Мы тщательно проверили данные. Да, мы родились в один и тот же день с разницей в 10 лет. Очень близко друг от друга. И мы никогда не придавали этому факту особого значения. Даже дни рождения праздновали по отдельности.

-Почему?

— Компании разные. Да и когда людей приглашаешь на двойной день рождения, они попадают на два подарка. Гостей жалко.

— 7 февраля вы попали в список «Миротворец» (украинский сайт, который нелегально публикует личные данные людей. В списке, по мнению авторов сайта, «агенты Кремля» — Ред.). Что это для вас значит? У вас же в Одессе живет мама?

— Да, я знаю об этом. Но мое отношение к малой родине, к людям, с которыми я вырос, которые меня любят, и которых люблю я от этого не изменилось. Это вообще не зависит от того, что два или три человека приняли такое решение. Я не стал от этого ненавидеть страну. У меня там мама, друзья. Если эти люди хотели причинить мне боль, то у них не получилось. Потому что они на время, а я навсегда! (Громко хохочет)

Актеры были очень близкими друзьями.

— Вы говорили, что ваша мама плакала, читая вашу автобиографию «Игра в городки». Но не сказали почему. Что ее так расстроило?

— Она плакала? Мамы у нас вообще плачут часто. Им много и не надо, чтобы заплакать. Хороший повод, плохой, неважно. Почему же она плакала… А! Там был очень трогательный рассказ. Он назывался «Не может быть». Но в книге его нет.

— То есть?

— Она прочитала его из книги, которая будет третьей! Вообще моей маме в книге понравилось все кроме одного. Она сказала: «Ты очень мало пишешь про себя». Наверное, так и есть. С другой стороны, зачем мне про себя писать? Про меня вы напишите. А я напишу про тех, про кого вы не напишите.

— Например, про Илью Львовича.

— Про Илью в моих книгах тоже очень много написано. Ведь все что я пишу — это продолжение того, что мы с ним делали вместе.

— Мою маму очень легко растрогать до слез. Фото: Личный архив Юрия Стоянова

Благодарим за организацию интервью Свердловскую филармонию. Юрий Стоянов выступал там в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», которую более 15 лет осуществляет Министерство культуры Российской Федерации и Московская филармония.

Досье «КП»

Юрий Николаевич Стоянов родился в Одессе 10 июля 1957 года. В детстве начал писать стихи, играть на гитаре, занимался фехтованием, учился в студии киноактёра при Одесской киностудии. Окончил Московский государственный институт имени А. Луначарского. С 1993 по 2012 год совместно с Ильей Олейниковым вёл программу «Городок». На счету Юрия Стоянова более 50 ролей в кино. Самые популярные фильмы с его участием: «Ландыш серебристый» (2000) и «Человек у окна» (2010).

Вместе с Александром Цекало в фильме «Ландыш серебристый»Фото: кадр из фильма