В Барнауле продлили прокат фильма «Движение вверх» из-за повышенного интереса

По данным сети «Киномир», за новогодние каникулы картину посмотрели 49 тыс. зрителей

ФОТО: кадр из фильма «Движение вверх».

Фильм «Движение вверх» вызвал небывалый интерес у россиян, в том числе и у жителей Алтайского края. По словам помощника руководителя отдела по рекламе и репертуару сети «Киномир» Юрия Красавина, с 28 декабря по 10 января в кинотеатрх сети фильм «Движение вверх» посмотрели 49 тыс зрителей.

— На втором месте по посещаемости — мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» (его пришли посмотреть 23 тысячи зрителей). Картина «Джуманджи: Зов джунглей» заняла третье место с 22 тысячами. Так как «Движение вверх» показало огромный интерес со стороны гостей и жителей Барнаула, мы продолжим его показывать на больших экранах еще как минимум две недели, — рассказал собеседник.

Фильм «Движения вверх» вызвал неоднозначную реакцию: одни упрекает фильм в том, что в нем перевернута с ног на голову реальная действительность, вторые выходят с сеанса в полной эйфории:

— Мы ходили на вечерний сеанс, когда вышли из зала, то чувствовалась какая-то общность, люди были на одной волне, и чувствовался дух всеобщего патриотизма, — говорит жительница Барнаула Алена Гаранина.

Корреспонденты «Комсомолки» решили узнать, что думают о фильме профессиональные баскетболисты, спортивные журналисты, кинокритики.

Сергей Колмаков, тренер преподаватель по баскетболу СДЮШОР «АлтайБаскет»:

— Мы водили на фильм воспитанников спортшколы. Дети, которые особенно поменьше возрастом, просто в восторге! Им очень понравилось! Фильм красочный. А вот политика их, конечно же, мало интересовала. Сергея Белова (игрок сборной СССР, один из гланвых героев фильма, – прим. авт) ребята знают. Мы каждый год ездим с ними в Томск на его именной Всероссийский турнир. Нельзя сказать, что это их кумир, у них сейчас совсем другие кумиры, но его имя у них на слуху.

Мне самому фильм тоже понравился. Получилась хорошая мотивационная сказка про баскетбол. Добротный, патриотичный фильм. Ту игру, которая легла в основу ленты, я смотрел в записи. Здесь, конечно, немного приукрашено. Нам показали броски сверху, а в то время их не было. В фильме игроки прямо летают. Это сейчас такое есть, тогда же не было. Что касается самого матча, то актеры разыграли похожие комбинации, так что получилось более или менее реалистично. Вообще, было полезно посмотреть всем и не столько даже со стороны поучения, а со стороны патриотизма – очень фильм захватывал. Не могу сказать, что после показа есть наплыв желающих заниматься баскетболом, хотя звонки все же поступают.

Лиза Платунова, баскетболистка школьной сборной, ученица 8 класса лицея «Сигма»:

— Очень понравился сюжет фильма, я даже не слышала про такое событие в нашей стране. После просмотра появилось чувство гордости за страну, в которой я живу. Мы с отцом (историк Евгений Платунов, — прим. автора) провели некоторые сравнения с тем, что было с тем, что сняли. Есть небольшие исторические неточности, а в целом фильм тотально погружает в происходящее. И ты словно в реальности сидишь на этом матче и болеешь вместе с киногероями. Я испытала целый спектр переживаний за героев. Фильм полностью оправдал мои ожидания. Мне понравилось, с каким профессионализмом актеры делали все движения в баскетболе (данк, разминки, передачи). В целом фильм просто отличный, после него появилось желание пересмотреть его еще раз.

Кстати, Лиза обратила внимание, что кадры фильма с Олимпиадой в Мюнхене на самом деле сняты в Сочи:

— Я узнала сочинские дома, летом отдыхала там с родителями, — сказала юная спортсменка.

Сергей Зюзин, спортивный журналист Алтайского края:

— Мне говорят, что это художественный фильм, и вымысел здесь допустим, а кто хочет знать, как оно было на самом деле, пусть смотрит документалистику. Все это так. Но мешают некоторые «но». Много ли людей, особенно молодежи, смотрит документальное кино? И в каких кинотеатрах его показывают? И как определить допустимые границы вымысла? Если это выдумка, зачем сохранены многие реальные фамилии? Почему великий Сергей Белов и в фильме Сергей Белов, а наш выдающийся тренер Кондрашин превращается в Гаранжина? С чего вдруг Белов в картине такой «качок», если в жизни он никогда не выделялся физическими данными? Зачем Александра Белова показывать больным? Это вообще бред в духе третьесортного кино.

Фильм не понравился. Слишком много вранья. Рецепты голливудских зрелищ, посвященных конкретным историческим событиям, давно известны. Правдивость там на самых дальних задворках. Ею всегда жертвуют в угоду зрелищности, чего так всегда жаждет и радостно, вприкуску с попкорном, «хавает пипл». Опыт российской адаптации современного отечественного кино про спорт уже имеется — это «Легенда №17», где создатели насочиняли столько, что многие сказочники в гробу перевернулись. Так что Антон Мегердичев с компанией далеко не оригинальны. Главный аргумент многих сторонников «Движения наверх» стоит на том, что фильм получился очень патриотичным. Но повторю то, что говорил близким друзьям уже не раз: настоящий патриотизм на вранье нельзя воспитать. Мы в этом убедились на примере СССР в 1991 году.

Арт-критик Вадим Климов:

— Говоря про картину «Движение вверх» нельзя оставить в стороне правду и не правду, о которой спорят зрители. Это необыкновенно важно. Мне бы не хотелось, чтобы через 40 лет какой ни будь художник, рассказывая например о моей никчемной жизни, сочинял небылицы. А вы? А теперь поставьте себя на место родственников и друзей героев фильма. Я не хочу, чтобы искажали историю даже ради патриотизма и слезы ребенка, умилившегося достижениям спортсменов.

На мой взгляд, проблема такого кино в ложном понимании любви к родине, государству. Удивительно, как легко зритель соглашается смотреть на спортивную драму как на противостояние стран. Спорт — ты уже не мир! Ты опять часть идеологической войны. Спорт, в первую очередь, достижение спортсмена, личное стремление быть сильнее, выше, быстрее. Превратив спорт в подобие фронта, идеологи смогли подменить представления о чести и честности.

Я люблю спортивные фильмы, как правило, это кино о спортсмене, о человеке, пересмотрите фильм «Вратарь». «Движение вверх» — хорошо сделанная подделка идеалов, где авторы умело воспользовались фактами. На мой взгляд, они оболгали спорт и спортсменов. Вопрос, который я себе задаю — для чего? Пока мне кажется, в первую очередь, для воспитания чувства государственного превосходства. Я думаю, все это война.