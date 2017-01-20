В Бразилии погибла исполнительница «Ламбады»

Тело Лоалвы Браз нашли в сожженной машине [видео]

В 1989 году песня Lambada в исполнении певицы стала мировым хитом.

Жуткие новости пришли из Рио-де-Жанейро: полиция обнаружила обгоревшее тело 63-летней Лоалвы Браз в сожженной машине, которая ей и принадлежала. Полиция полагает, что речь может идти об убийстве: рядом с машиной вроде бы видели двоих неизвестных, поспешивших скрыться. Кому и зачем понадобилось убивать пожилую певицу — понять пока невозможно.

Лоалва Браз родилась в семье музыкантов, начала играть на пианино в четыре года, а петь — в 13. Она выступала в роскошных ночных клубах и со временем выбилась в число ведущих бразильских певиц. С 1985 года она жила в Париже и выступала на самых престижных площадках Европы, от парижской «Олимпии» до «Лондон Палладиум». И все же лучше всего ее голос знают по композиции Lambada, записанной франко-бразильской группой Kaoma в 1989 году и взорвавшей хит-парады по всему миру; Браз выступала в качестве приглашенной вокалистки.

Kaoma — Lambada .

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