В Донецке прошел концерт всемирно известного «Вивальди-оркестра»

Художественный руководитель оркестра Светлана Безродная рассказала корреспонденту «Комсомолки», что считает ДНР своим вторым домом, что на Донбассе уникальные дети, и что она пока не собирается отменять свои санкции западному миру

Концерт прошел на одном дыхании

Сегодня впервые за четыре года войны поняла, что Донбасс не слили, не сдали и не сдадут. Можно сколько угодно читать аналитику, строить предположения «что же будет с Родиной и с нами», слушать экспертов на российском телевидении и все равно сомневаться: вроде как и в Украину обратного пути нет, и в Россию не берут в силу разных объективных причин. Все четыре года мы неустанно показываем, что мы – русские – были, есть и будем. А сегодня я познакомилась с человеком, который так и говорит: «Я ваша с 2014 года». Видно, как ей важно быть одной из нас.

— Я всегда здесь, с вами. Не сегодня «здесь», я все время с вами с 2014 года. Каждый раз у меня ощущение, что приезжаю в родной дом. Когда выхожу на сцену, вижу полный зал, обращаюсь: «Родные мои». Это тонкое чувство, но такое крепкое, нерушимое – мы люди одной крови. Мы неразделимы, как бы ни хотели этого наши враги. Все, что происходит у вас, проходит через меня.

И понимаешь, что ну раз такие люди хотят породниться с ДНР, то все у нас будет хорошо. Человек – уникальный.

Светлана Безродная. Легендарная скрипачка, создатель и дирижер всемирно известного «Вивальди-оркестра». Выступала по всему земному шару и везде — с аншлагами. С 2014 года, как у нас тут началось, объявила свои санкции и с тех пор ни с одной гастролью на Запад не выезжала.

— Как же так, Светлана? Есть же концертные залы престижа. Карнеги-холл, например. Вот как спортсмены – они четыре года готовятся к олимпиаде, им важно выступить, пусть и под олимпийским флагом.

Гордость ДНР и Светланы Борисовны — Илья

— Вот тут я не понимаю совершенно. Выступить под нейтральным флагом – это значит не выступить вообще! Какой бы рекорд они не установили. Я уже об этом писала. Это не уважать себя как человека. Тем более на Олимпиаде, где ты должен выступить от имени страны. Ты что, бездомный? Бомж?

— Так на гастролях вы выступали от свой страны.

— Я им отказала, потому что объявила свои санкции. До 14-го года регулярно перезаключала контракт и приезжала. А тут звонят, я говорю – нет! У них был шок.

При том, что Светлана Безродная — всемирно известный музыкант, совершенно никакой «звездности».

Сергей Маховиков поет душой

— Это у нас кто? «Комсомолка»? Здравствуйте дорогие!

И обняла. Я очень волновалась, когда шла на встречу. Но тут полнейшее ощущение, что ко мне приехали родственники. Давненько не виделись, и вот наконец-то! Обо всем в ДНР и ЛНР Светлана Борисовна говорит в превосходных степенях и с восхищением! Особенный восторг вызывают дети:

— Вы, наверное, не замечаете какие у вас дети, потому что вы сами такие. Но у вас потрясающие дети! У них нет тусклых глаз, у них нет закованного лица. У всех горят глаза! А ведь тут в театре работает детская школа балета. Идут занятия. А рядом со входом надпись «Бомбоубежище». А они ничего. Занимаются. Танцуют! Веселые! Я все думала, чем ваши отличаются от других детей? Знаете чем? Ваши дети радуются жизни.

Но у Светланы Безродной есть и любимчик. Это Илья Кузнецов из Енакиево – финалист Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», членом жюри которого является легендарная скрипачка.

«Риорита» — танец в исполнении дирижера оркестра

— Хочу обратить ваше внимание: конкурс – всероссийский, но в нем принимает участие мальчик из Донецкой народной республики! Это очень важный момент.

— На ваш выбор в «Синей птице» повлияло место жительства Ильи, что он из ДНР, из Енакиево?

— Как? Он вышел на конкурс! (удивленно-возмущенно) Он первую фразу пропел, я поняла, что это финалист. И потом – что вас так удивляет? Вы вспомните, сколько знаменитых исполнителей вышло именно из этого края. Это и солисты театров, и эстрадные певцы. Это земля здесь такая – рождает талантливых людей!

У Ильи сегодня премьера. На сегодняшнем концерте он выступил вместе с «Вивальди-оркестром». Когда конферансье объявил, что Илья — из Енакиево, зал взорвался аплодисментами. Ильей гордились и в зале, и на сцене, это очень чувствовалось. Но Илюше всего 11 лет. И это в первую очередь просто мальчишка. На сцену вышел совершенно пацанячей походкой, но серьезный, в костюме. Спел потрясающе! Голос – звонкий чистый, вроде бы детский, а вроде и нет.

Эмоциональные музыканты — залог хорошего исполнения

Весь концерт на одном дыхании! Забывала, что я на работе, хотелось смотреть, слушать и не отвлекаться на камеру. Словами атмосферу концерта не передать! Мне понравилось все – от первого до последнего аккорда. Девушки в «Вивальди-оркестре» (а там одни девушки) мало того, что красивые все, талантливые (само собой), а еще они очень темпераментные и наблюдать за ними одно удовольствие. Видно, как им самим нравится то, что они играют и это просто каскад эмоций! И пританцовывают, и мимика, и глазами так – ух!

Сергей Маховиков, актер кино и солист оркестра. Я впервые слышала, как он поет и теперь понимаю выражение «петь душой». Ничего не могу сказать о вокальных данных, не разбираюсь, но это было здорово. Финальная песня «И все-таки мы победили» — просто на разрыв. В Донбассе понимают о чем эта песня.

Когда заиграл марш «Тоска по Родине», зрительный зал начал аплодировать в такт — подыграли таким образом мировой знаменитости.

А «Рио — Риту» Светлана Безродная не сыграла, а станцевала. К немалому удивлению зала. Да так лихо! В разговоре она обмолвилась, что Александр Ширвиндт как-то пошутил, что ей надо поменять фамилию с Безродной на Безумную. Вот после «Рио — Риты» где-то я с ним согласна.

Уже перед уходом задала еще один вопрос:

— Когда шла сюда, подошла к кассе поинтересоваться наличием билетов. Передо мной в очереди стояла пожилая женщина в заштопанной куртке, покупала билеты на «Корсар». Психологи утверждают, что пока у человека нет самого необходимого (сыт, обут, одет, крыша над головой и безопасность), он не будет думать ни о чем другом. Не до того. Наверняка пенсия у этой женщины тысячи три, а она билеты покупает. И тут большинство таких. А в театрах постоянные аншлаги. Почему?

— Думаю, что театр – это такой признак мира. Вот для нее это важней, чем хлеб. Она купила билет, пришла на «Корсара», и она живет нормальной жизнью. Я тут подумала, почему вы обладаете такой стойкостью? И я знаю почему. Вы не делаете вид, что этого нет, вы это не принимаете. Это протест, который выражается не воплями, не майданами. Ваше «нет» — это неприятие войны.

После Донецка «Вивальди-оркестр» отправился в Горловку. По сводкам Басурина Украина нагнала под Горловку гаубиц. Но Светлана Безродная заверила, что не боится и все равно отыграет программу в прифронтовом городе.