В Москве умер брат актера Евгения Леонова

Николаю Павловичу стало плохо, когда он пошел в магазин

Много лет Леонов работал в Туполевском конструкторском бюро

Николай Леонов был всего на пару лет старше своего знаменитого брата — в марте ему исполнилось бы 93 года. Он не стал великим актером, как Женя или племянник Андрюшка (Андрей Леонов — заслуженный артист РФ, играет в театре и кино — да просто «папа» из «Папиных дочек», — Авт.). Николай Павлович — инженер. Но возможно, сейчас мы с вами летаем на самолетах, которые когда-то проектировал он — много лет Леонов работал в Туполевском конструкторском бюро.

10 января его любимая супруга Нина пошла в магазин. Он оделся, вышел следом — встретить, сумки у Нины всегда тяжелые. Сделал пару шагов — и упал. В подъезде, между дверями.

Вспоминает Анастасия Леонова — жена «племянника Андрюшки»:

— Николая Павловича увидела соседка — он еще дышал. Побежала за нашатырем. Он вдохнул его пару раз и все… Врачи сказали, сердце. Хотя Николай Павлович был крепким, жизнерадостным, никогда не жаловался на здоровье. Правда, в последнее время точно что-то чувствовал. Говорят, близкую смерть как-то чувствуют… Вот и он. Особенно — в наступившем году. От супруги не отходил, точно хотел как можно дольше побыть вместе.

Николая Павловича Леонова похоронят 13 января на Новодевичьем кладбище рядом с младшим братом, которого пережил на 23 года. «Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования всем его близким.