В Новосибирске ушла из жизни старейшая актриса России — Зоя Булгакова

Журналистам она любила признаваться, что роли мальчишек ей удавались лучше, чем девчонок. И вспоминать, как однажды помахала рукой Сталину [видео]

Зоя Булгакова во время творческого вечера, посвященного ее 100-летию. Фото: предоставлено молодежным театром «Глобус»

В Новосибирске на 103-м году жизни скончалась легендарная актриса-травести Зоя Федоровна Булгакова. Она родилась в Новониколаевске (с 1926 года — Новосибирск) в семье малограмотного извозчика и уже в 16 лет вышла на сцену Новосибирского ТЮЗа. Пережила войну и даже, как любила рассказывать журналистам, однажды помахала рукой Сталину. Было это во время работы в Московском театре юного зрителя. Вместе с коллегами Зоя пошла тогда на демонстрацию 1 Мая, актриса была столь миниатюрной, что в толпе затерялась. Но кто-то подхватил ее и посадил на плечо:

— Тогда я увидела Сталина и даже помахала ему!

Ей предлагали остаться в Москве, но она вернулась на родину — в Новосибирск. Снегурочка, Герда, Красная Шапочка, Конек-Горбунок — Булгакова сыграла множество сказочных ролей. Но сама все время говорила: роли мальчишек даются ей лучше, чем женские.

— Я всю жизнь играла мальчиков и девочек, — говорила Зоя Булгакова. — Амплуа травести вообще редкость в театре, поэтому невостребованности я никогда не ощущала. Кстати, роли мальчишек у меня всегда получались лучше, чем образы девочек. Может быть, потому, что характер у меня боевой: по крышам, деревьям и заборам я лазила лучше иного мальчишки.

Зоя Булгакова — одна из первых создательниц образов детей на советской сцене. Фото: предоставлено молодежным театром «Глобус»

Евгений Важенин, ведущий актер Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», вспоминает, что впервые увидел Булгакову, еще будучи младшеклассником:

— Во втором классе нас привели в ТЮЗ. Я видел, как она играла Красную Шапочку и Зайку-зазнайку. Мне даже в голову не могло прийти, что это женщина, — признается Важенин. — Я был уверен, что это школьник или школьница. Только когда стал взрослее, я понял, что это гениальная актриса, такая боевая и жизнерадостная. Когда ей исполнилось 100 лет, мы с ней встречались, она не потеряла активности и этого настроя.

В 1946 году Булгакова сыграла роль маленькой Королевы в сказке Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Увидев актрису на сцене во время репетиции, писатель дописал сцену Королевы и Профессора, расширив эпизод, — настолько ему приглянулась игра Зои Булгаковой.

Прощание с актрисой состоится 6 февраля 2017 года в Доме актера (ул. Серебренниковская, 35) с 11.00 до 13.00.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Зои Федоровны Булгаковой.

Фильм к 100-летию Зои Федоровны Булгаковой. видео: театр «глобус» https://www.youtube.com/channel/UC8Uj65YllIToDYjYUoSi6Gg