В Петербурге в 37 лет внезапно скончался звезда Мариинского театра Эдуард Цанга

Что могло стать причиной смерти, пока не известно

Фото: страница «в контакте» Владимира Кузьмина

Одной звездой на небосклоне Мариинского театра стало меньше. Совершенно неожиданно ушел из жизни блистательный бас-баритон,

Папагено в «Волшебной флейте», Эскамильо в «Кармен», Руслан в «Руслане и Людмилеа», Фигаро, Дон Жуан… Десятки ярких образов воплотил на сцене Эдуард Цанга, и еще больше мог сыграть — в 37 лет жизнь оперного певца в самом расцвете.

Страшные слова выплеснул сегодня его друг Владимир Кузьмин на своей странице «в контакте»:

«Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга… Очень трудно говорить, дышать, думать.. Я злился на него сегодня, что на звонки не отвечает, писал ему смски. Мы должны были увидеться сегодня на «Рождественской сказке». В Рождество мы с его сыном и другом стреляли в нашем тире ДОСААФ, он попросил пострелять из Калашникова. Я предложил в следующий раз, на что он ответил: сегодня, следующего раза может не быть! И вот только что сообщили, что его больше нет. Ему было всего 37 лет…»

Фото: Мариинский театр

Артист почувствовал себя плохо еще накануне и даже ушел с репетиции. Наверняка подумал: простудился, надо просто отлежаться. Что случилось на самом деле, пока не известно, слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы.

Возможно, сердце прихватило.

Для близких и всех поклонников искусства это невосполнимая потеря.

У артиста было запланировано на ближайшее время несколько спектаклей. Теперь их придется либо отменять, либо заменять другими постановками.

Фото: страница «в контакте» Владимира Кузьмина

В Мариинском театре подтвердили печальную новость.

Его имя на афише и слова «Поет Эдуард Цанга» всегда гарантировали успех.

Мариинский театр был для певца родным домом. Уроженец Сыктывкара, после Нижегородской консерватории он поступил в Академию молодых певцов Мариинского театра, и с 2008 года вошел в состав оперной труппы.

Все, кто знал Эдуарда, выражают соболезнования:

«Это печально, когда такие молодые и талантливые люди уходят от нас так рано».

«Огромной души был человек!»

В официальном некрологе Мариинского театра говорится:

«В репертуаре артиста – более 30 крупных партий. Он принимал участие в мировых премьерах сочинений Родиона Щедрина – «Левша» и «Рождественская сказка».

.В составе оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Кореи, Японии и Германии. Исполнил партию Леандра в постановке оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» на сцене Театро Реал (Мадрид), а также в Экс-ан-Провансе (Франция) и Люксембурге.

Коллектив Мариинского театра приносит искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Цанги. Скорбим вместе с вами.»